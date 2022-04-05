Передавал оккупантам пароли и сведения о военных и гражданских: руководителю Николаевской окружной прокуратуры объявили подозрение в государственной измене
Служба безопасности Украины объявила руководителю Николаевской окружной прокуратуры подозрение в государственной измене
Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины.
По предварительной информации, в настоящее время чиновник задержан в ходе спецоперации СБУ и официально объявлен о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).
Кроме того, у СБУ есть аргументированные доказательства, что он коллаборировал с представителями силовых структур России. Как стало известно, подозреваемый использовал посредника, чтобы увести подозрения от себя.
По имеющимся данным СБУ, он передавал информацию об оперативной обстановке в Николаеве и области, а также о погибших военных и гражданских лицах, пленных и местах их содержания.
Из-за предателя россияне также получали информацию о результатах обстрелов Николаева, суточных паролях на блокпостах области и т.д.
Накануне СБУ провела спецоперацию по документации измены. Через подставное лицо мужчине передали имитированные списки погибших военнослужащих ВСУ.
Через несколько дней эти списки уже были зафиксированы у представителя российских войск, за которым также следила Служба безопасности.
Кроме того, в результате обысков у подозреваемого была изъята техника с поличным его коллаборационистской деятельности.
Во время допроса предатель признал свою вину.
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