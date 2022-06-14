Передавал оккупантам конфиденциальную информацию: заместителя гендиректора больницы из Херсона подозревают в госизмене
Заместителz генерального директора по медицинской части Херсонской областной детской больницы поставлено в известность о подозрении в совершении государственной измены в условиях военного положения
Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины.Подозреваемый способствовал врагу в получении информации о сотрудниках полиции Херсона.
"По данным следствия, в начале марта подозреваемый, исполняющий обязанности директора заведения здравоохранения, добровольно согласился на сотрудничество с сотрудниками спецслужб РФ и представителями оккупационных властей страны-агрессора. По собственной инициативе он сообщил представителям страны-агрессора, что в архив детской больнице передана на хранение медицинская документация с карточками и личными делами сотрудников Главного управления Нацполиции в Херсонской области. После этого кафиры получили доступ к конфиденциальной информации о сотрудниках полиции региона", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
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