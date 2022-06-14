Передавал оккупантам конфиденциальную информацию: заместителя гендиректора больницы из Херсона подозревают в госизмене

Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины.

Подозреваемый способствовал врагу в получении информации о сотрудниках полиции Херсона.

"По данным следствия, в начале марта подозреваемый, исполняющий обязанности директора заведения здравоохранения, добровольно согласился на сотрудничество с сотрудниками спецслужб РФ и представителями оккупационных властей страны-агрессора. По собственной инициативе он сообщил представителям страны-агрессора, что в архив детской больнице передана на хранение медицинская документация с карточками и личными делами сотрудников Главного управления Нацполиции в Херсонской области. После этого кафиры получили доступ к конфиденциальной информации о сотрудниках полиции региона", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.