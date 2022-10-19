Передавал координаты "центров принятия решений" врагу: СБУ задержала агента РФ в Черниговской области
В Черниговской области задержали российского агента, который собирал и передавал оккупантам координаты "центров принятия решений"
Об этом сообщила СБУ .
Отмечают, что мужчина собирал разведданные о дислокации "центров управления" ВСУ и СБУ. Также он передавал координаты и фотографии местных органов власти и больниц, отслеживал маршруты перемещения украинских войск. За выполнение задания он получал деньги.
Полученные сведения россияне планировали использовать, чтобы нанести воздушные удары по госучреждениям и соцобъектам.
По информации следствия, мужчина несколько лет назад переехал из Северодонецка в Черниговскую область, где получил статус внутренне перемещенного лица. В начале полномасштабного вторжения России его завербовали спецслужбы захватчиков, однако выполнять задачи начали только после освобождения Черниговской области.
- 18 октября сообщили, что будут судить коллаборанта, который инициативно присоединился к незаконному правоохранительному органу "ЛНР".
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