Об этом сообщила СБУ .

Отмечают, что мужчина собирал разведданные о дислокации "центров управления" ВСУ и СБУ. Также он передавал координаты и фотографии местных органов власти и больниц, отслеживал маршруты перемещения украинских войск. За выполнение задания он получал деньги.

Полученные сведения россияне планировали использовать, чтобы нанести воздушные удары по госучреждениям и соцобъектам.

По информации следствия, мужчина несколько лет назад переехал из Северодонецка в Черниговскую область, где получил статус внутренне перемещенного лица. В начале полномасштабного вторжения России его завербовали спецслужбы захватчиков, однако выполнять задачи начали только после освобождения Черниговской области.

18 октября сообщили, что будут судить коллаборанта, который инициативно присоединился к незаконному правоохранительному органу "ЛНР".