Об этом информирует на сайте Офис генерального прокурора.

Известно, что в марте-мае этого года мужчина добровольно согласился помогать российским захватчикам. Злоумышленник в мессенджере передавал представителю ФСБ России расположение военных объектов ВСУ. Также делал рукописную схему плана наступления арии РФ на Хмельницкий с наиболее выгодными маршрутами движения.

Мужчине сообщено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

По итогам расследования производства об оккупации и разграблении Чернобыльской атомной электростанции прокуратура заочно сообщила о подозрении генерал-майору полиции России.

Служба безопасности Украины в Ровенской области разоблачила украинца, который в сети Интернет поддерживал и отрицал военную агрессию РФ против Украины. Кроме того, в квартире рашистского пропагандиста найдена пророссийская символика, а также паспорт страны-агрессора.

СБУ объявила подозрение пропагандисту РФ, призывавшему к геноциду украинского народа. 3 апреля 2022 года на сайте вражеского информагентства "РИА Новости" была опубликована статья, в которой автор призывает к полному уничтожению Украины и ее нации. Также мужчина пропагандирует этническое разрушение украинской культуры и создание ряда отдельных "республик", которые будут под полным контролем России.

В Ривненской области разоблачили белоруса, который оправдывал обстрел телебашни близ Ривне. Мужчина, будучи жителем погранично-контролируемого с Беларусью района Ривненской области, "совершал действия, направленные на оправдание, признание правомерной и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины".

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