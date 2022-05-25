Передавал ФСБ данные об объектах ВСУ и создал схему наступления на город: жителя Хмельницкого подозревают в госизмене
На Хмельнитчине местный житель сдавал расположение военных объектов российскому ФСБ и планировал наступление оккупантов на областной центр. Злоумышленнику сообщено о подозрении в государственной измене
Об этом информирует на сайте Офис генерального прокурора.
Известно, что в марте-мае этого года мужчина добровольно согласился помогать российским захватчикам. Злоумышленник в мессенджере передавал представителю ФСБ России расположение военных объектов ВСУ. Также делал рукописную схему плана наступления арии РФ на Хмельницкий с наиболее выгодными маршрутами движения.
Мужчине сообщено о подозрении в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
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