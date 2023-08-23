Передавал ФСБ данные о местах базирования ВСУ в Донецкой области: жителю Славянска объявлено подозрение
В среду, 23 августа, Служба безопасности Украины объявила подозрение местному жителю Славянска в Донецкой области, который передавал врагу в чате российского сайта информацию о расположении гражданской инфраструктуры и позиций ВСУ
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Приоритетом информатора были локации тяжелого вооружения и бронетехники иностранного производства на территории Славянска. С марта по май 2022 года фигурант отправлял данные в чат-бот ФСБ, который российская спецслужба создала для сбора информации об украинских защитниках на востоке Украины.
На интернет-ресурсе, где в основном публиковались новости IT-индустрии и статьи с обзорами компьютерной техники, подозреваемый выкладывал карты с пометками дислокаций личного состава и вооружения ВСУ. Также в сообщениях содержались данные о направлениях движения военной техники, размещении блокпостов и патрулей. Он среди прочего отмечал геолокацию общежитий, промышленных объектов и коммунальных учреждений и четко описывал места прилетов и оценивал их как "скромные".
Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки новых воздушных атак на подразделения ВСУ вблизи линии фронта. СБУ задержала злоумышленника у его дома. У него изъяли телефон, который использовал для коммуникации с ФСБ.
По данным следствия, вражеским приспешником оказался работник одного из заводов Славянска, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к сотрудничеству против Украины. В поле зрения агрессора мужчина попал в качестве активного пользователя прокремлевских сайтов, где неоднократно оставлял собственные антиукраинские комментарии.
Служба безопасности сообщила фигуранту о подозрении по статье о распространении информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований в условиях военного положения. Злоумышленнику грозит до 8 лет заключения.
Фото: Офис Генпрокурора
Примечание : в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Во вторник, 8 августа, Служба безопасности Украины разоблачила трех гражданок Украины и гражданку РФ на государственной измене и несанкционированном распространении информации о размещении Вооруженных сил Украины.
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