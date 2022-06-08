Об этом сообщила Одесская областная прокуратура .

"Первую задачу злоумышленник получил в прошлом году. Он получил информацию и фото о ходе совместных военных учений НАТО и Украины "Си Бриз" и отправил их своим российским кураторам. В дальнейшем, с 24 февраля по 10 марта этого года обвиняемый лично объезжал местность в Одессе и области, проводил фото- и видеофиксацию координат расположения блокпостов, количества и вооружения личного состава Вооруженных Сил Украины, правоохранительных органов и территориальной обороны", - отметили в ведомстве.

Эту информацию мужчина посылал в мессенджере одному из сотрудников ФСБ РФ. Украинца задержали во время выполнения одной из задач.

При обыске у него изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, в том числе автомат Калашникова, пистолет Макарова, более 1100 военных промежуточных патронов, корпус ручной осколочной гранаты РГ-42; два корпуса осколочных гранат Ф-1; три унифицированные запалы ручной гранаты.

Сейчас мужчина находится под стражей. Его будут судить за государственную измену и незаконное обращение с огнестрельным оружием и боевыми припасами (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 263 УК Украины). Одессите грозит до 15 лет тюрьмы.

7 июня писали, что в Киевской области будут судить пособника россиян , который высказывал оккупантам участников местной самообороны.

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