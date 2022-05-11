Об этом Офис генпрокурора сообщил в телеграмме.

"По данным следствия, 24 февраля 2022 года харьковский полицейский получил в телефонном режиме от кадрового сотрудника Управления ФСБ РФ задачу получения разведывательных данных относительно мест дислокации и перемещения подразделений ВСУ, а также правоохранительных органов в Харькове и области. Выполняя вражеское задание, подозреваемый фотографировал объкты инфраструктуры, органы власти и правопорядка города и области, которые впоследствии попадали под обстрел российских оккупантов", - отметили в ведомстве.

В машине полицейского нашли корпуса и запалы к гранатам.

Мужчине объявили подозрение в госизмене во время военного положения и хранении боеприпасов без разрешения. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

11 мая подозрение объявили жителю Донбасса, который воевал за "ДНР" в Сумской области.

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