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Передавал данные об украинском войске работнику российской ФСБ: на Харьковщине сообщили о подозрении полицейскому

11 мая, 2022 среда
16:24
война с Россией

В Харьковской области объявили подозрение полицейскому, который сообщал о ВСУ работникам ФСБ и корректировал вражеский огонь

Об этом Офис генпрокурора сообщил в телеграмме.

"По данным следствия, 24 февраля 2022 года харьковский полицейский получил в телефонном режиме от кадрового сотрудника Управления ФСБ РФ задачу получения разведывательных данных относительно мест дислокации и перемещения подразделений ВСУ, а также правоохранительных органов в Харькове и области. Выполняя вражеское  задание, подозреваемый фотографировал объкты инфраструктуры, органы власти и правопорядка города и области, которые впоследствии попадали под обстрел российских оккупантов", - отметили в ведомстве.

В машине полицейского нашли корпуса и запалы к гранатам.

Мужчине объявили подозрение в госизмене во время военного положения и хранении боеприпасов без разрешения. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

  • 11 мая подозрение объявили жителю Донбасса, который воевал за "ДНР" в Сумской области.

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