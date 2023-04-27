Об этом информирует Офис генерального прокурора .

В апреле, уже после деоккупации города Лиман Краматорского района Донецкой области от российских войск, местный житель в запрещенной социальной сети "Одноклассники" передавал разведданные знакомому - представителю незаконного вооруженного формирования "ДНР".

В переписке злоумышленник по собственной инициативе посылал информацию о расположении личного состава и техники Вооруженных Сил Украины.

Также в сообщениях содержались координаты объектов гражданской инфраструктуры города.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры гражданин Украины уведомлен о подозрении в коллаборационной деятельности", - пишет пресс-служба.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.