Передавал данные о размещении ВСУ: в деоккупированном Лимане задержали вражеского информатора
Правоохранители задержали российского информатора, который через запрещенную соцсеть передавал дээнэровцу размещение ВСУ в освобожденном Лимане
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
В апреле, уже после деоккупации города Лиман Краматорского района Донецкой области от российских войск, местный житель в запрещенной социальной сети "Одноклассники" передавал разведданные знакомому - представителю незаконного вооруженного формирования "ДНР".
В переписке злоумышленник по собственной инициативе посылал информацию о расположении личного состава и техники Вооруженных Сил Украины.
Также в сообщениях содержались координаты объектов гражданской инфраструктуры города.
"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры гражданин Украины уведомлен о подозрении в коллаборационной деятельности", - пишет пресс-служба.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
- В Лимане Донецкой области во время стабилизационных мероприятий Служба безопасности Украины разоблачила девять вражеских приспешников и обнаружила тайник с российским вооружением.
- СБУ задержала российского информатора, собиравшего данные о Пивденноукраинской атомной электростанции.
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