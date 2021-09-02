Передавал боевикам данные о военных в зоне ООС: в Донецкой области будут судить разведчика

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.



Отмечается, что в суд направлено обвинительное заключение в отношении 45-летнего жителя Краматорска по факту содействия террористической организации и хранение, приобретение огнестрельного оружия, боевых припасов, без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 УК Украина).

По данным правоохранителей, на протяжении 2021 года правонарушитель через один из мессенджеров передавал представителям оккупационной администрации в Донецкой области разведывательные данные о перемещении личного состава и военной техники в зоне ООС, а также военных позиций ВСУ.

Кроме того, злоумышленник, по указанию НЗФ РФ, снимал и фотографировал объекты, интересующие боевиков, и передавал координаты мест дислокации позиций ВСУ.

В ходе обыска по месту жительства обвиняемого обнаружено и изъято мобильный телефон, с которого человек передавал указанную информацию боевикам, огнестрельное оружие, патроны к пистолету и автомату, а также спецсредства - наручники.

Обвинительный акт направлен в Краматорский городской суд Донецкой области для рассмотрения по существу.