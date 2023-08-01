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Передаст 850 млн грн на ВСУ: ВАКС объявил приговор экс-министру экологии Злочевскому

1 августа, 2023 вторник
19:16
Криминал ВАКС

1 августа 2023 года коллегия судей ВАКС утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и бывшим министром экологии и природных ресурсов Украины

Об этом пишет САП в телеграмме.

Согласно соглашению суд признал бывшего министра виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 369-2 УК Украины.

С экс-министром было заключено соглашение о признании виновности.

"Учтено безоговорочное признание указанным лицом своей виновности в инкриминируемом ему уголовном правонарушении, отсутствие материального ущерба, причиненного вследствие совершения инкриминируемого уголовного правонарушения, а также наличие общественного интереса в обеспечении более быстрого судебного производства, которое обеспечит полное, своевременное и неотвратимое" сообщении САП.

Также говорится, что обвиняемый уплатил 500 млн грн в помощь ВСУ для проекта "Армия Дронов". Но оказал помощь подразделениям ВСУ в виде покупки оборудования на общую сумму более 160 млн грн.

Кроме этого, по приговору суда ему назначено согласованное основное наказание в виде штрафа в размере четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

САП добавляет, что дело попытки передачи взятки от эксминистра экологии стало одним из самых больших донатов на ВСУ в Украине.

"По факту попытки передачи рекордной взятки руководству антикоррупционных органов было проведено досудебное расследование по двум уголовным производствам. Первое касалось участников, непосредственно занимавшихся организацией передачи неправомерной выгоды. Второе – непосредственно бывшего министра экологии, от имени которого была попытка передать рекордную взятку", – пишут прокуроры.

Следовательно, в рамках рассмотрения двух уголовных производств на нужды ВСУ было передано 805,5 млн грн. Средства были направлены на:

  • 174,1 млн грн – на Силы Специальных операций Вооруженных Сил Украины;
  • 600 млн грн – на проект "Армия Дронов" от UNITED 24;
  • 31,4 млн грн – в помощь ВСУ через счет НБУ.

Николай Злочевский был министром охраны окружающей природной среды (впоследствии – экологии и природных ресурсов) с июня 2010 по апрель 2012. Затем до 26 февраля 2014 года он был заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Андрея Клюева.

  • Напомним, 12 мая 2020 года детективы НАБУ задокументировали факт попытки предоставления взятки бывшим чиновником руководству бюро и руководителю САП Назару Холодницкому.
  • Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что по делу о взятке главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий задержаны три доверенных лица экс-министра экологии Николая Злочевского.
  • 1 июля Злочевскому поставлено в известность о подозрении в организации предоставления взятки руководителям САП и НАБУ в размере 5 млн долларов.
  • Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего министра экологии и природопользования Николая Злочевского. 17 августа Антикоррупционный суд заочно арестовал Злочевского.
  • В октябре 2021 года семья Злочевских отказалась от лицензий на добычу углеводородов.
  • В апреле 2022 года ВАКС снял арест с средств в уголовном производстве по попытке за $6 млн подкупить руководство антикоррупционных органов и передал их на нужды армии.
корупція в Україні
военные силы Украины
НАБУ
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