Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Нет информации о том, что сколько ударных вертолетов Ми-24Д имеет Чехия. Однако, передача таких вертолетов однозначно усилит ВВС Украины. Такие вертолеты стоят на вооружении ВСУ. В частности, 16 бригада армейской авиации. Украинская армия довольно успешно использовала эти вертолёты против наших "Такой образец ударной авиации хорошо себя показывает именно на поле боя. Ми-24 может наносить боевое поражение военной технике и живой силе", - пояснил Хазан.

Хазан подчеркнул, что ударный вертолет Ми-24Д будет очень полезен для украинской армии.

"Вертолет Ми-24 будет очень полезен для нашей армии, потому что наши пилоты уже знакомы с ним. Если говорить о потерях украинских ВВС, то они есть, как и есть потери среди другой военной техники. Танкисты, пилоты, артиллеристы и все бойцы на поле боя могут быть поражены разными образцами оружия. Однако есть тактика и опыт использования таких ударных вертолетов, которые уменьшают риски потери боевой авиации. И украинские пилоты очень опытны в использовании именно ударных вертолетов Ми-24", - добавил Хазан.

По информации The Wall Street Journal, Украина получила от Чехии эскадрилью ударных Ми-24.

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