Передал захватчикам авто Укрпочты на 2,5 млн грн. Экс-сотрудника подозревают в коллаборационизме
Бывшего работника Укрпочты подозревают в коллаборационизме за то, что он передал российским оккупантам в Запорожье автомобили на 2,5 млн грн
Об этом информирует Офис генерального прокурора.
"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности бывшему работнику АО "Укрпочта", который добровольно передал материальные ресурсы предприятия оккупационным властям РФ (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Следователи определили, что бывший механик Укрпочты начал сотрудничать с российскими оккупантами в Васильевке Запорожской области.
Злоумышленник передал так называемой захватнической полиции автомобили Укрпочты стоимостью почти 2,5 млн грн.
- Также недавно Служба безопасности Украины разоблачила в Ривне местного жителя, который в интернете распространял нарративы российской пропаганды и глорифицировал тоталитарный режим в Украине.
- Бывший госсекретарь МИД из - за своей халатности нанес ущерб госбюджету в размере 3,2 млн грн. Ему объявлено о подозрении.
- В Одесской области к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили главаря штурмовой роты "ЛНР", участвовавшего в боевых действиях против военнослужащих ВСУ на территории Донецкой и Луганской областей.
- 19 сентября СБУ задержала жительницу Черниговщины, которая за деньги передавала оккупантам данные о перемещении ВСУ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.47
Покупка 40.47Продажа 41.3
-
EUR
Покупка 40Продажа 41.14
- Актуальное
- Важное