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Передал захватчикам авто Укрпочты на 2,5 млн грн. Экс-сотрудника подозревают в коллаборационизме

20 сентября, 2022 вторник
15:32
Криминал Укрпочта

Бывшего работника Укрпочты подозревают в коллаборационизме за то, что он передал российским оккупантам в Запорожье автомобили на 2,5 млн грн

Об этом информирует Офис генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности бывшему работнику АО "Укрпочта", который добровольно передал материальные ресурсы предприятия оккупационным властям РФ (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Следователи определили, что бывший механик Укрпочты начал сотрудничать с российскими оккупантами в Васильевке Запорожской области.

Злоумышленник передал так называемой захватнической полиции автомобили Укрпочты стоимостью почти 2,5 млн грн.

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война с Россией
оккупированные территории
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