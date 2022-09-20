Об этом информирует Офис генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности бывшему работнику АО "Укрпочта", который добровольно передал материальные ресурсы предприятия оккупационным властям РФ (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Следователи определили, что бывший механик Укрпочты начал сотрудничать с российскими оккупантами в Васильевке Запорожской области.

Злоумышленник передал так называемой захватнической полиции автомобили Укрпочты стоимостью почти 2,5 млн грн.

Также недавно Служба безопасности Украины разоблачила в Ривне местного жителя, который в интернете распространял нарративы российской пропаганды и глорифицировал тоталитарный режим в Украине.

Бывший госсекретарь МИД из - за своей халатности нанес ущерб госбюджету в размере 3,2 млн грн. Ему объявлено о подозрении.

В Одесской области к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили главаря штурмовой роты "ЛНР", участвовавшего в боевых действиях против военнослужащих ВСУ на территории Донецкой и Луганской областей.

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