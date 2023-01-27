Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Злоумышленником оказался бывший представитель оккупационной администрации России на временно оккупированной части Луганщины, который с 2016 года "заместитель министра топлива, энергетики и угольной промышленности "ЛНР". Он выполнял задачи РФ по переустройству топливно-энергетического комплекса области на нужды страны-спонсора уголь из Украины.

Следствие установило, что подозреваемый присоединился к террористической организации "ЛНР" еще в 2014 году. Тот входил в окружение Плотницкого и поспособствовал оккупации рашистами одного из величайших угольных гигантов Луганщины.

Также установлено, что с сентября 2015 года по февраль 2016 года по его приказу вывезено 230 тыс. тонн каменного угля на сумму более 200 млн грн в Ростовскую область РФ.

"Для этого на территории России создали профильную коммерческую структуру, через которую отгружали сырье и осуществляли финансовые операции в российской валюте. Полученные деньги главари террористов направляли на финансирование и материально-техническое обеспечение группировок боевиков на востоке Украины", - пояснили в пресс-службе.

Фигуранту объявили о подозрении при содействии деятельности террористической организации. В настоящее время он скрывается на временно оккупированной части востока Украины.