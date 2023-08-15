Об этом информируют пресс-центр СБУ и Офис генпрокурора.



Отмечается, что местный житель в период оккупации областного центра согласился возглавить так называемый юридический отдел "Государственного унитарного предприятия "Почта Херсон" РФ".



В этой должности он выполнял задачи местного гауляйтера Владимира Сальдо относительно русификации местной дирекции АО "Укрпошта". Мужчина согласовывал документацию, проводил проверки других учреждений вместе с представителями оккупационных властей.

Также подозреваемый разрабатывал документы, согласно которым незаконно созданное оккупантами предприятие присвоило себе материальную базу Херсонской дирекции АО "Укрпошта". Кроме того, он помогал подключать оккупационные органы России к местной системе почтовой связи.

После деоккупации части Херсона злоумышленник пытался скрываться от правосудия. Однако сотрудники СБУ все равно вычислили его и задержали.



На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по статье о пособничестве государству-агрессору. В настоящее время он находится под стражей. Херсонцу грозит до 12 лет тюрьмы.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.