"Передал" оккупантам херсонский филиал Укрпошты: объявлено подозрение руководителю так называемого юротдела "Почта Херсон"
Во вторник, 15 августа, Служба безопасности Украины задержала жителя Херсона, который во время оккупации сотрудничал с россиянами и организовывал правовую работу "Почта Херсон" в соответствии со стандартами РФ
Об этом информируют пресс-центр СБУ и Офис генпрокурора.
Отмечается, что местный житель в период оккупации областного центра согласился возглавить так называемый юридический отдел "Государственного унитарного предприятия "Почта Херсон" РФ".
В этой должности он выполнял задачи местного гауляйтера Владимира Сальдо относительно русификации местной дирекции АО "Укрпошта". Мужчина согласовывал документацию, проводил проверки других учреждений вместе с представителями оккупационных властей.
Также подозреваемый разрабатывал документы, согласно которым незаконно созданное оккупантами предприятие присвоило себе материальную базу Херсонской дирекции АО "Укрпошта". Кроме того, он помогал подключать оккупационные органы России к местной системе почтовой связи.
После деоккупации части Херсона злоумышленник пытался скрываться от правосудия. Однако сотрудники СБУ все равно вычислили его и задержали.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по статье о пособничестве государству-агрессору. В настоящее время он находится под стражей. Херсонцу грозит до 12 лет тюрьмы.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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