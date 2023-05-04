Передал кареты скорой помощи: в Киев прибыл мэр Брюсселя
В Киев с визитом прибыл городской голова Брюсселя Филипп Кроз. Он передал для столичных медицинских учреждений два автомобиля скорой помощи
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
"Филипп Клоз передал от столицы Бельгии 2 современных карета скорой помощи. Они будут спасать здоровье и жизнь мирных жителей Киева, страдающих постоянными массированными атаками со стороны российских варваров", - написал Кличко.
Отмечается, что ровно год назад Филипп Клоз посещал Киев, чтобы поддержать его жителей. И тогда он также передал украинской столице 2 машины скорой помощи, медикаменты и оборудование.
В ноябре прошлого года в Брюсселе прошел Инвестиционный форум Киева. По итогам форума ряд европейских городов подписали совместную "Декларацию о взаимопонимании в поддержке реконструкции и устойчивом развитии Киева".
"Сегодня состоится наша онлайн-встреча с подписантами этого документа и презентация проектов, в реализации которых Киев нуждается в помощи партнеров", - добавил мэр.
- В субботу, 29 апреля, в Киев прибыли члены делегации из США для подписания соглашения о весомом инвестиции для помощи малому и среднему бизнесу.
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