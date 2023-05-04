Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Передал кареты скорой помощи: в Киев прибыл мэр Брюсселя

Передал кареты скорой помощи: в Киев прибыл мэр Брюсселя

4 мая, 2023 четверг
11:26
Мир

В Киев с визитом прибыл городской голова Брюсселя Филипп Кроз. Он передал для столичных медицинских учреждений два автомобиля скорой помощи

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Филипп Клоз передал от столицы Бельгии 2 современных карета скорой помощи. Они будут спасать здоровье и жизнь мирных жителей Киева, страдающих постоянными массированными атаками со стороны российских варваров", - написал Кличко.

Отмечается, что ровно год назад Филипп Клоз посещал Киев, чтобы поддержать его жителей. И тогда он также передал украинской столице 2 машины скорой помощи, медикаменты и оборудование.

В ноябре прошлого года в Брюсселе прошел Инвестиционный форум Киева. По итогам форума ряд европейских городов подписали совместную "Декларацию о взаимопонимании в поддержке реконструкции и устойчивом развитии Киева".

"Сегодня состоится наша онлайн-встреча с подписантами этого документа и презентация проектов, в реализации которых Киев нуждается в помощи партнеров", - добавил мэр.

  • В субботу, 29 апреля, в Киев прибыли члены делегации из США для подписания соглашения о весомом инвестиции для помощи малому и среднему бизнесу.
Виталий Кличко
Киевщина
Читайте также:
путін
2 мая, 2023 вторник
9 мая Путин может объявить об окончании так называемой спецоперации, - военный эксперт Свитан
Кремль москва
3 мая, 2023 среда
Кремль раздал пропагандистам методики об освещении предстоящего контрнаступления ВСУ, - ISW
1 мая, 2023 понедельник
"С нетерпением ждем выступления Украины": ЛГБТ-супруги бойцов ВСУ рассказали, как их вдохновляет Евровидение
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.36
    Покупка 37.36
    Продажа 37.95
  • EUR
    Покупка 40.94
    Продажа 41.83
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
4 мая
11:22
сирена
В Киевской области снова будут тестировать систему оповещения: когда может быть громко
11:22
В Украину пытались ввезти грузовиком разобранный на части самолет
11:16
На Чернобыльской и Ровенской АЭС состоялись ротации представителей МАГАТЭ
11:14
Оккупанты ударили по теплоэлектростанции в Донецкой области и обесточили две шахты в Торецке
10:55
Глава МИД Франции назвала инцидент с беспилотником над Кремлем странным и загадочным
10:37
Эксклюзив
Оппонент Эрдогана на выборах президента Турции у Киличдароглу имеет шанс выиграть с преимуществом в 5%, - исследователь Ближнего Востока Данилов
10:33
Паводок в Киеве: уровень воды продолжает расти, зафиксировано поднятие еще на 9 см
10:30
СБУ арестовала активы на 10,5 млрд грн подсанкционного олигарха Новинского
10:24
Подобрали неудачную дату: лидер одной из партий в Нидерландах не придет на выступление Зеленского в парламенте
10:23
Инфографика
Курс валют в Украине: какие цены на доллар и евро 4 мая
10:16
В Ростовской области заявили о новой атаке беспилотника, начался пожар
10:07
Ночью авиация РФ дважды ударила по Сумщине и Черниговщине, погибла женщина
10:05
OPINION
Телемарафон является одной из форм цензуры
10:01
Обновлено
Число погибших в результате российской атаки на Херсон и область 3 мая возросло до 23
09:59
Российские склады с топливом уязвимы для атак беспилотников, - британская разведка
09:52
В России обвинили ВСУ в ударе по селу Брянской области: есть пострадавший, нарушено энергоснабжение
09:50
Обновлено
Зеленский прибыл в Нидерланды, - СМИ
09:30
В марте РФ в 1,5 раза увеличила экспорт нефти в Китай
09:27
Обновлено
Атака РФ по Украине 4 мая: ВСУ уничтожили 18 из 24 "шахедов", в Одессе БПЛА атаковали общежития
08:59
"Гвардія наступу": Укрпошта объявила о выпуске новой марки 9 мая
08:43
РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море, залп может достигать 32 "калибров"
08:43
Обновлено
война против РФ ВСУ
Россияне наступали в районе Белогоровки, чтобы найти слабые места в обороне ВСУ. Самые ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку продолжаются
08:28
Инфографика
За последние сутки Россия потеряла в Украине 650 военных, 18 БПЛА и 5 танков
08:27
Враг атаковал Никополь артиллерией и дронами: есть пострадавший, повреждены 11 домов, предприятие, газопровод и линия электропередачи
08:16
F-16
Тайвань заявил об отложении поставок 66 усовершенствованных F-16 из США и попытке минимизировать убытки
08:08
OPINION
Путин, беспилотники над Москвой и искусственный интеллект
07:30
Захватчики готовятся к круговой обороне Мариуполя, - Скибицкий
06:50
совбез ООН
Украина в ООН: Будущий суд над РФ будет сдерживать агрессоров, как когда-то Нюрнберг
06:06
Турция запустила производство электрокаров: первым владельцем стал Эрдоган, второй автомобиль подарят Алиеву
06:05
Обновлено
В США отреагировали на взрыв дрона над Кремлем. Не видят признаков того, что Украина стоит за атакой
05:37
Обновлено
На Кубани беспилотник попал в нефтеперерабатывающий завод: начался пожар
05:16
Дюна
Вышел в свет официальный трейлер второй части фильма "Дюна"
04:50
В РФ инсценировали "атаку" на Кремль, чтобы отменить парад на 9 мая, - ISW
03:30
Правительство выделит 1,5 млрд грн на обустройство укрытий в школах
03:02
В ЕС сообщили подробности распределения средств на поддержку 5 государств в обмен на снятие импортных ограничений по Украине
01:53
Норвегия выделяет Украине пакет финансовой помощи на гуманитарную и бюджетную сферу
01:25
Швейцария, несмотря на нейтралитет, может присоединиться к военным проектам ЕС.
00:57
Владимир Яценко в ЗСУ
В ЕС не выявили фактов незаконного обращения оружия в Украине
00:45
Канада передала Украине первую партию оборудования для разминирования
00:29
Папа Франциск и митрополит Илларион (Алфеев). Будапешт
"Я удивлен": госсекретарь Ватикана отреагировал на реакцию Киева и Москвы относительно миротворческой миссии Папы Франциска
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV