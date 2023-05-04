Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Филипп Клоз передал от столицы Бельгии 2 современных карета скорой помощи. Они будут спасать здоровье и жизнь мирных жителей Киева, страдающих постоянными массированными атаками со стороны российских варваров", - написал Кличко.

Отмечается, что ровно год назад Филипп Клоз посещал Киев, чтобы поддержать его жителей. И тогда он также передал украинской столице 2 машины скорой помощи, медикаменты и оборудование.

В ноябре прошлого года в Брюсселе прошел Инвестиционный форум Киева. По итогам форума ряд европейских городов подписали совместную "Декларацию о взаимопонимании в поддержке реконструкции и устойчивом развитии Киева".

"Сегодня состоится наша онлайн-встреча с подписантами этого документа и презентация проектов, в реализации которых Киев нуждается в помощи партнеров", - добавил мэр.