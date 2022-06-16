Об этом сообщает телеграм-канал СБУ.

Во время осмотра задокументировано разрушение и повреждение почти всех зданий на территории этого массива: 4 дошкольных учебных заведения, 2 общеобразовательных школы, 1 поликлиника, 2 супермаркета, 59 многоквартирных жилых домов (высотой в 9, 12 и 16 этажей).

"По предварительным выводам экспертов, оккупанты использовали среди прочих и кассетные боеприпасы, запрещенные в большинстве цивилизованных стран мира. Также в ходе осмотра изъяты многочисленные осколки боеприпасов, которые переданы на экспертизу. Все собранные доказательства военных преступлений российских военнослужащих будут переданы в Международный уголовный суд для привлечения их к ответственности", – говорится в сообщении СБУ.

Напомним, правоохранители расследуют около 200 фактов применения оккупантами кассетных боеприпасов.

13 июня военные преступления россиян в Украине подтвердили Amnesty International.

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