Об этом депутат Кнессета от партии "Ликуд", экс-мер Иерусалима Нир Баркат заявил в интервью РБК-Украина.

"Если и когда Украине понадобится такой защитный механизм, я поддержу его. Из обсуждений, которые я имел с людьми здесь, мне не понятно, что вам это нужно. Но вы должны понимать, что у нас недостаточно "Железного купола" для собственной защиты" , – заявил депутат кнессета.

Вместе с тем Баркат добавил, что поддержал бы передачу "Железного купола", чтобы спасти невинных жертв, которые есть прямо сейчас.

Я бы настоятельно рекомендовал нашему правительству сделать это, потому что смысл в том, что это, по сути, говорит агрессорам всего мира, что мы поможем вам защитить себя", - добавил он.

Известно, что "Железный купол" – это мобильная система противовоздушной обороны, разработанная израильской компанией Rafael Advanced Defense Systems. У "купола" есть своеобразная система фильтрации ракет противника, помогающая прогнозировать траекторию ее полета. Это позволяет сбивать только вражеские объекты, которые летят в сторону населенных пунктов.

15 июня израильский военный, майор ЦАХАЛ Виктор Верцнер пояснил, что система ПВО "Железный купол" не будет эффективна для Украины, поскольку может решать только локальные задачи. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что система не будет эффективна для Украины, поскольку она не рассчитана на крылатые и баллистические ракеты.

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