Передача врагу данных о движении ВСУ под Бахмутом: жительница Донбасса получила подозрение
СБУ задержала учительницу одного из лицеев в Краматорске, передававшую оккупантам данные о перемещении ВСУ под Бахмутом. В настоящее время она находится под стражей
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Данные о перемещении Сил обороны женщина дистанционно передавала ГРУ через своего знакомого с временно оккупированных территорий Луганщины, который воюет на стороне "ЛНР". Именно он и завербовал жительницу Краматорска.
"По имеющимся данным, развединформация потребовалась оккупантам для планирования боевых операций, направленных на замедление контрнаступления ВСУ в регионе. Агентша передавала сведения через мессенджер в виде фото с привязкой к местности и электронными координатами", - рассказали в СБУ.
Для конспирации женщина подписала своего знакомого, которому передавала информацию женским именем.
Во время обысков у задержанной был удален мобильный телефон, который она использовала для передачи данных. Женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). По этой статье фигурантке грозит пожизненный срок.
В настоящее время по решению суда она находится в СИЗО.
Примечание: Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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