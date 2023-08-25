Передача врагу данных о движении ВСУ под Бахмутом: жительница Донбасса получила подозрение

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Данные о перемещении Сил обороны женщина дистанционно передавала ГРУ через своего знакомого с временно оккупированных территорий Луганщины, который воюет на стороне "ЛНР". Именно он и завербовал жительницу Краматорска.

"По имеющимся данным, развединформация потребовалась оккупантам для планирования боевых операций, направленных на замедление контрнаступления ВСУ в регионе. Агентша передавала сведения через мессенджер в виде фото с привязкой к местности и электронными координатами", - рассказали в СБУ.

Для конспирации женщина подписала своего знакомого, которому передавала информацию женским именем.

Во время обысков у задержанной был удален мобильный телефон, который она использовала для передачи данных. Женщине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). По этой статье фигурантке грозит пожизненный срок.

В настоящее время по решению суда она находится в СИЗО.

Примечание: Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.