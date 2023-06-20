Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Передача украинских военнопленных Венгрии выглядит как спецоперация России против Орбана, - эксперт-международник Тужанский
Эксклюзив

Передача украинских военнопленных Венгрии выглядит как спецоперация России против Орбана, - эксперт-международник Тужанский

20 июня, 2023 вторник
12:13
Война с Россией

Директор Института Центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский считает, что Россия передала украинских военнопленных Венгрии, чтобы усилить уровень эскалации между Будапештом и Киевом

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Мне кажется, что передача украинских военнопленных Венгрии больше похожа на спецоперацию России против Орбана. Россияне всегда торговали украинскими военнопленными в своих интересах, начиная с 2014 года. Благодаря обмену на украинских военнопленных они смогли вернуть Виктора Медведчука. Чем Медведчук занимался в Украине с 2014 года, рассказывать не нужно. С Орбаном выполнили подобный прием. Только в этом случае, по-моему, целью является дальнейшая эскалация отношений между Венгрией и Украиной", - пояснил Тужанский.

Эксперт убежден, что Россия будет усиливать гибридную войну против Украины в преддверии саммита НАТО.

"Передача украинских военнопленных Венгрии также имеет целью ослабить позиции Украины накануне саммита НАТО в Вильнюсе. Россия действует в традиционном стиле, пытаясь рассорить Европу. Их действия также объясняются в контексте украинского контрнаступления и возможного начала переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС. Таковы гибридные методы они действовали всегда", - добавил он.

  • 9 июня РПЦ заявила, что передала Венгрии группу украинских военнопленных . В украинской разведке сказали, что ничего не знают об этом. Также соответствующей информацией не владели международные организации, в том числе Красный Крест.
  • Позже в Венгрии подтвердили передачу 11 военнопленных, отметив, что это был жест доброй воли со стороны РПЦ. МИД Украины вызвал для объяснения временного поверенного в делах Венгрии.
  • 16 июня уполномоченный по делам пропавших без вести Олег Котенко сказал , что Украина установила местонахождение 11 военнопленных. Через несколько дней сообщили, что МИД Украины требует допустить к ним консула. В то же время Будапешт продолжал пренебрегать правами и основополагающими свободами людей и игнорировал все попытки конструктивного диалога с посольством Украины.
  • В МИД Украины 19 июня отметили , что совместно с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными и другими причастными органами Украины "продолжают принимать активные меры для возвращения домой вероятно одиннадцати украинских военнопленных, которых Венгрия, без ведома украинского правительства или международных правозащитных организаций, вывезла из России ".
  • "Все попытки украинских дипломатов в течение последних дней установить прямой контакт с украинскими гражданами не имели успеха. Это, а также информация, полученная от родственников некоторых из них, свидетельствует, что заверения венгерских властей о якобы свободном статусе украинских защитников в Венгрии не соответствуют действительности. Фактически они содержатся в изоляции, не имеют доступа к открытым источникам информации, их общение с родными происходит в присутствии третьих лиц, им отказывают в установлении контакта с посольством Украины", - заявили в МИД.
  • 19 июня представитель Еврокомиссии по вопросам внешней и безопасности политики Питер Стано заявил , что Венгрия должна объяснить свои действия по передаче ей украинских военнопленных из РФ и свою коммуникацию по этому вопросу.
Украина
военные силы Украины
терроризм
Венгрия
Виктор Орбан
Читайте также:
путін
19 июня, 2023 понедельник
Путин понимает, что вступление Украины в НАТО – это его конец, - нардеп Гончаренко
19 июня, 2023 понедельник
Укргидроэнерго: уровень воды в Каховском водохранилище, вероятно, упал ниже 7 м
обстріл, ППО
20 июня, 2023 вторник
Ночная атака РФ: во Львове попадание в объект критической инфраструктуры, на Запорожье повреждено имущество фермерского хозяйства
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.78
    Покупка 36.78
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.21
    Продажа 41.01
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
20 июня
12:47
Ситуация не изменилась: в ГУР прокомментировали риски применения Россией ядерного оружия
12:46
Эксклюзив
Украинская армия готовит поле предстоящего сражения, - военный эксперт Селезнев
12:38
"Время подписать книжный закон": в соцсетях устроили флешмоб к годовщине принятия закона о запрете российской издательской продукции
12:38
Пять стран Европы приняли решение о закупке французских ЗРК "Мистраль", - Reuters
12:26
Торговля, изменение климата и война в Украине: премьер Китая Ли Цян в Берлине встречается с канцлером Шольцом
12:12
СБУ разоблачила киевских айтишников, планировавших передавать врагу данные из ОВА
12:12
Тарас Креминь
"Хотелось бы, чтобы ситуация в Киеве была лучше": Кремень озвучил количество жалоб на нарушение языкового законодательства
12:03
Готовил врагов к войне в Украине в российском вузе спецназа: одессита приговорили к 11 годам за решеткой
12:03
OPINION
Есть очень короткая дистанция — не более года
11:58
Член экипажа пропавшей в Атлантическом океане туристической подлодки вышел на связь
11:53
электроэнергиия
Из планового ремонта вышел еще один блок ТЭС: ситуация в энергосистеме Украины по состоянию на 20 июня
11:44
Предал присягу в Крыму: дезертиру, воюющему против Украины в составе ракетного дивизиона РФ, заочно сообщили о подозрении
11:23
Эксклюзив
На Купянском направлении ситуация стабилизирована: ВСУ эффективно ликвидируют вражеские склады БК, - командир роты Федоренко
11:16
Обновлено
Дмитрий Кулеба
Кулеба заявил, что передача 11 украинских военнопленных была выгодна Венгрии. Будапешт отрицает причастность к операции
11:13
Дания утвердила новый пакет военной помощи Украине на следующие 5 лет
11:02
Мимо Земли 20 июня пролетит астероид величиной с небольшой дом
10:56
Авторы хита "Доброго вечора ми з України" собирают средства на ВСУ в Канаде и США
10:53
За минувшие сутки враг обстрелял 11 областей Украины: один человек погиб, 15 получили ранения. Ситуация в регионах
10:53
Экс-майор ГСЧС из Лимана заочно приговорен за госпредательство к 15 годам лишения свободы
10:50
Оккупанты под видом осмотра затопленных домов воруют ценности и украинские документы жителей Херсонщины
10:32
Обзор
Путин может использовать тактическое ядерное оружие, Индия все еще зависима от Москвы, возле "Титаника" исчезла субмарина. Акценты мировых СМИ 20 июня
10:27
СБУ задержала российского информатора: передавал врагу данные о контрнаступлении ВСУ
10:23
Эксклюзив
ВСУ удается иметь другое соотношение потерь наступающей стороны за счет правильной организации, - Згурец
10:16
Более 5 млн украинцев подали заявления на получение статуса временного резидента в ЕС, - Лубинец
10:07
OPINION
Россия уже объявила... победу в войне
10:07
В Херсонской области подтопленным остается 21 населенный пункт, а в акватории Николаева вода на уровне +18 см
10:05
Инфографика
Курс валют на 20 июня: какова актуальная цена евро и доллара в банках
09:59
Шельфовые ледники Антарктики разрушаются быстрее, чем предполагалось, - исследование NASA
Ледники в Гималаях могут растаять на 75% к концу века
09:46
Украина ведет переговоры с западными компаниями по производству оружия в стране
09:34
Пригожин пошел на конфронтацию в неудачный для минобороны РФ момент – контрнаступление ВСУ, - разведка Британии
09:27
Обновлено
Ночная атака РФ: во Львове попадание в объект критической инфраструктуры, на Запорожье повреждено имущество фермерского хозяйства
09:18
Аmazon
Amazon, PepsiCo, Starbucks и Adidas обещают трудоустроить 13 тысяч беженцев в Европе, в том числе украинцев
09:10
В Киеве из-за аварии на подстанциях без света временно находились три района
09:10
Инфографика
ВСУ уничтожили за сутки вертолет, 10 дронов, 8 танков и 1010 российских оккупантов
08:58
Обновлено
ПВО уничтожила 32 из 35 "шахедов, которые Россия запустила по Украине ночью
08:55
На Мелитопольском и Бердянском направлениях ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, на Лиманском - идут особо тяжелые бои, - Генштаб
08:54
Байден заявил, что угроза использования Путиным тактического ядерного оружия реальна
08:41
Эксклюзив
В Луганской области враг возобновил наземные штурмы, похожие на действия в Бахмуте, - начальник Северодонецкой РВА Власенко
08:36
В летних лагерях временно оккупированных Бердянска и Мелитополя заставляют детей писать письма военным РФ
08:34
Америка призвала к "организованному и ответственному" выводу миротворцев ООН из Мали
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV