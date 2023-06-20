Передача украинских военнопленных Венгрии выглядит как спецоперация России против Орбана, - эксперт-международник Тужанский
Директор Института Центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский считает, что Россия передала украинских военнопленных Венгрии, чтобы усилить уровень эскалации между Будапештом и Киевом
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Мне кажется, что передача украинских военнопленных Венгрии больше похожа на спецоперацию России против Орбана. Россияне всегда торговали украинскими военнопленными в своих интересах, начиная с 2014 года. Благодаря обмену на украинских военнопленных они смогли вернуть Виктора Медведчука. Чем Медведчук занимался в Украине с 2014 года, рассказывать не нужно. С Орбаном выполнили подобный прием. Только в этом случае, по-моему, целью является дальнейшая эскалация отношений между Венгрией и Украиной", - пояснил Тужанский.
Эксперт убежден, что Россия будет усиливать гибридную войну против Украины в преддверии саммита НАТО.
"Передача украинских военнопленных Венгрии также имеет целью ослабить позиции Украины накануне саммита НАТО в Вильнюсе. Россия действует в традиционном стиле, пытаясь рассорить Европу. Их действия также объясняются в контексте украинского контрнаступления и возможного начала переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС. Таковы гибридные методы они действовали всегда", - добавил он.
- 9 июня РПЦ заявила, что передала Венгрии группу украинских военнопленных . В украинской разведке сказали, что ничего не знают об этом. Также соответствующей информацией не владели международные организации, в том числе Красный Крест.
- Позже в Венгрии подтвердили передачу 11 военнопленных, отметив, что это был жест доброй воли со стороны РПЦ. МИД Украины вызвал для объяснения временного поверенного в делах Венгрии.
- 16 июня уполномоченный по делам пропавших без вести Олег Котенко сказал , что Украина установила местонахождение 11 военнопленных. Через несколько дней сообщили, что МИД Украины требует допустить к ним консула. В то же время Будапешт продолжал пренебрегать правами и основополагающими свободами людей и игнорировал все попытки конструктивного диалога с посольством Украины.
- В МИД Украины 19 июня отметили , что совместно с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными и другими причастными органами Украины "продолжают принимать активные меры для возвращения домой вероятно одиннадцати украинских военнопленных, которых Венгрия, без ведома украинского правительства или международных правозащитных организаций, вывезла из России ".
- "Все попытки украинских дипломатов в течение последних дней установить прямой контакт с украинскими гражданами не имели успеха. Это, а также информация, полученная от родственников некоторых из них, свидетельствует, что заверения венгерских властей о якобы свободном статусе украинских защитников в Венгрии не соответствуют действительности. Фактически они содержатся в изоляции, не имеют доступа к открытым источникам информации, их общение с родными происходит в присутствии третьих лиц, им отказывают в установлении контакта с посольством Украины", - заявили в МИД.
- 19 июня представитель Еврокомиссии по вопросам внешней и безопасности политики Питер Стано заявил , что Венгрия должна объяснить свои действия по передаче ей украинских военнопленных из РФ и свою коммуникацию по этому вопросу.
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