Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"Мне кажется, что передача украинских военнопленных Венгрии больше похожа на спецоперацию России против Орбана. Россияне всегда торговали украинскими военнопленными в своих интересах, начиная с 2014 года. Благодаря обмену на украинских военнопленных они смогли вернуть Виктора Медведчука. Чем Медведчук занимался в Украине с 2014 года, рассказывать не нужно. С Орбаном выполнили подобный прием. Только в этом случае, по-моему, целью является дальнейшая эскалация отношений между Венгрией и Украиной", - пояснил Тужанский.

Эксперт убежден, что Россия будет усиливать гибридную войну против Украины в преддверии саммита НАТО.

"Передача украинских военнопленных Венгрии также имеет целью ослабить позиции Украины накануне саммита НАТО в Вильнюсе. Россия действует в традиционном стиле, пытаясь рассорить Европу. Их действия также объясняются в контексте украинского контрнаступления и возможного начала переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС. Таковы гибридные методы они действовали всегда", - добавил он.