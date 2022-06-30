Передача Украине тяжелого вооружения спасет партнеров от "российской военной машины", - Подоляк

Об этом он написал в твиттере.

"Подводя итог саммита НАТО... Давая тяжелое оружие Украине, наши партнеры могут абсолютно не бояться "российской военной машины". По хорошо известной традиции, любая машина, сделанная в России, быстро ломается, глохнет и превращается в металлолом. Доказано ВСУ" , – написал Подоляк.

28-30 июня в Мадриде прошел саммит НАТО. Швеция и Финляндия получили от НАТО статус приглашенных кандидатов на вступление. Россия же была признана страной, представляющей прямую угрозу для Альянса.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поможет модернизировать военное оснащение украинской армии в долгосрочной перспективе и держит свои двери открытыми, в том числе в отношении членства Украины в Альянсе.

Во время саммита НАТО 29 июня в Мадриде прошла акция NATO, stop russian genocide in Ukraine! Участники обратились к странам-членам Североатлантического альянса с призывом помочь освободить оккупированные территории Украины, прекратить геноцид украинцев Россией и предоставить Украине необходимое оружие.

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