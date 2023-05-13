Об этом в эфире Еспресо заявила политический аналитик фонда "Демократические инициативы" им. Илья Кучерива Мария Золкина.

"Решение по дальнобойным ракетам является стратегическим. Российская сторона оставляет за собой ядерный шантаж как инструмент давления на часть наших партнеров и частично это действует. Хотя вероятность ядерного удара по Украине наши партнеры оценивают как достаточно низкую, но там к этой угрозе относятся серьезнее даже чем в Киеве", – считает она.

По словам Золкиной, решение о ракетах адвокатировалось украинскими экспертами и украинскими властями как такое, что позволит Украине предупредить реализацию этого ядерного шантажа.

"РФ после угроз размещения ядерного оружия на территории Беларуси может провернуть такой же фокус на наземных военных базах в оккупированном Крыму. Если Украина сейчас получит достаточно Storm Shadow - то может прицельно уничтожать эти военные базы, чтобы даже теоретически этот сценарий не был реализован. За решением Великобритании стоит понимание, что они не боятся угроз Кремля, а с другой стороны - это решение на опережение возможных серьезных действий РФ в плане ядерного шантажа Украины и наших западных союзников", - считает аналитик.