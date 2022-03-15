Передача Украине истребителей из Польши все еще обсуждается - лидер республиканцев в Сенате США

Об этом сообщает Reuters .



"Я не встречал в Сенате никого, кто бы ни выступал за то, чтобы эти МиГи (истребители МиГ-29 - ред.) попадали в Украину. Как именно это сделать, все еще обсуждается", - сказал Макконнелл во вторник, 15 марта .



США работают над ускорением снабжения оружием в Украину. Но на прошлой неделе Пентагон заявил, что перспектива отправки боевых самолетов с территории НАТО в зону боевых действий "вызывает серьезную обеспокоенность у всего альянса НАТО".

Напомним, Польша готова передать истребители МиГ-29, о которых просила Украина, на американскую авиабазу в Германии, но просила у Вашингтона предоставить другие самолеты. США ответили отказом на предложение польских властей передать истребители МиГ-29 для поддержки Украины.

Соглава Украинской фракции сенатор США Роб Портман считает необходимой доставку истребителей в Украину.