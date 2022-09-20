Передача техники времен СССР не удовлетворяет потребности ВСУ, - Згурец

Об этом в эфире Еспресо сказал аналитик Defense Express Сергей Згурец.

"Было бы гораздо лучше, если бы Германия наконец-то отказалась от модели передачи техники по кругу. Словацкие М-55S - это модернизированные Т-55. В составе украинской армии танков Т-55 уже давно нет. Проблемой этого танка будет действительно нестандартная пушка 105 мм. Это означает, что для подразделения, где будут эти 27 машин, нужно будет обеспечить отдельную логистику, начиная с работы с боеприпасами. Надо искать их только под один батальон. Оптика действительно хорошая и позволяет работать ночью", - отметил эксперт.

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По мнению Згурца, эти танки можно будет взять и передать для оснащения отдельной бригады ТрО.

"Время передачи этих танков остается непонятным. Я думаю, что нужно двигаться к тому, чтобы убеждать наших партнеров, что нам нужны современные мощные бронемашины – БМП и танки. Танки класса Leopard, Abrams, БМП Marder или Bradly – это то, что нам сегодня нужно на поле боя. Передача остатков со времен Советского Союза не удовлетворяет наши текущие реальные потребности", - подытожил он.