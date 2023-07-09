Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт по проблемам национальной безопасности Тарас Жовтенко.

"Существует международно-правовая рамка, которая ограничивает и запрещает использование кассетных боеприпасов. Очень многие наши союзники официально присоединились к этой рамке. Было бы очень странно, если бы наши союзники, подписавшие соответствующую конвенцию, делали бы политическое заявление в поддержку США. Тогда бы возник вопрос о соответствии этих заявлений международно-правовым обязательствам. Это абсолютно логичная связка", - отметил он.

Жовтенко добавил, что разные страны несколько по-разному калибруют свои заявления.

В Германии заявили, что они против, но они понимают потребности Украины. Британия, скорее всего, использует свое заявление, чтоб открыть дверь к усиленной помощи Украине Чтобы сказать: "Давайте мы усилим помощь Украине традиционными вооружениями, чтобы у нас не было больше необходимости вынужденно нарушать международные конвенции". Этот момент будет использован, чтобы усилить помощь и это серьезный аргумент, чтобы предоставить Украине больше других вооружений, которые не запрещены международным правом", - подытожил эксперт.

Что известно о кассетных боеприпасах

В декабре 2022 Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Но у Байдена отказались их предоставлять.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы.

Впоследствии Украина расширила свой запрос в США по поводу кассетных боеприпасов. Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы их переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

Позже четыре члена американского конгресса от Республиканской партии призвали президента США направить кассетные боеприпасы в Украину. 30 июня стало известно, что США близки к согласованию предоставления Украине кассетных боеприпасов.

6 июля правозащитная организация призвала администрацию Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы из-за опасности для гражданских, которую несет это оружие. А 7 июля против предоставления кассетных боеприпасов выступила Германия.

7 июля против поставок Украине кассетных боеприпасов выступил Офис ООН по правам человека в Женеве. В тот же день США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов.

Боец ВСУ Евгений Иевлев в эфире Эспрессо заявил , что из одного кассетного боеприпаса ВСУ смогут нанести поражение, которое в 5 раз сильнее одного выстрела САУ. Это один из факторов, который будет деморализовать россиян.

Великобритания, Канада и Испания не поддерживают использование Украиной кассетных боеприпасов из США