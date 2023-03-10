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Передача РФ больниц и энергообъектов, уничтожение украинского образования: 10 функционерам "ЛДНР" объявили подозрения

10 мартa, 2023 пятница
17:36
Криминал

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении 10 руководителям "правительства ЛДНР", которые "передали" врагу агропредприятия и больницы Донбасса

Об этом сообщили 10 марта в telegram-канале Службы безопасности Украины.

Стало известно, что в результате следственно-оперативных действий сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности новым руководителям министерств террористической организации ДНР.

После полномасштабного вторжения они выполняют задачи Москвы по распространению кремлевского режима на оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

Одним из фигурантов является "министр агропромышленного комплекса ДНР", передавший на баланс российских монополий местные сельскохозяйственные предприятия.

Также отмечается, что еще одной приспешницей врага является "первая заместитель министра здравоохранения ДНР" и ее подчиненная - руководитель "аппарата" фейкового ведомства, которые передали рашистам местные больницы под военные госпитали для раненых участников оккупационных группировок.

Вместе с этим, сотрудники СБУ направили в суд обвинительные акты в отношении главы оккупационного минздрава и двух его подчиненных - руководителей "юридического отдела" и "сектора общественной службы и кадров". После 24 февраля прошлого года они незаконно перевели под юрисдикцию РФ более 20 захваченных медучреждений Мариуполя, Волновахи и Мангуша.

Другой фигурант – "экс-глава совета министров ЛНР", координировавший работу псевдоправительства. В частности, распоряжалась финансовой частью, организовывала поставки гуманитарки из РФ.

Добавляется, что он позиционирует себя как "лидер общественных мнений", оправдывает российское вторжение и призывает к участию в "спецоперации" РФ.

Также в суд направлено дело в отношении "министра" и "вице-министра угля и энергетики ДНР". Эти фигуранты занимаются перенастройкой топливно-энергетического комплекса региона под нужды страны-агрессора.

Кроме того, также отмечается, что по материалам СБУ будут судить так называемую "вицеминистерку образования и науки ЛНР", причастную к уничтожению украинских учебников и созданию "кадетских классов" под эгидой российской "юнармии".

В настоящее время злоумышленники скрываются от правосудия на временно оккупированной территории Украины.

  • СБУ задержала чиновника Одесской военной администрации, требовавшего деньги с предпринимателей.
  • Нацполиция разоблачила схему присвоения средств, выделенных на закупки гуманитарной помощи и военного снаряжения, разработанную чиновниками Одесской ОВА.
  • Суд назначил до 5 лет за решеткой одесситке, продававшей украинским воинам воображаемое военное снаряжение в соцсетях.
  • 10 марта стало известно, что СБУ разоблачила организатора мошеннической схемы, который выманивал деньги у родственников погибших украинских бойцов в обмен на помощь в получении выплат от государства.
СБУ
коллаборанти
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