Передача Patriot рассматривается: в Пентагоне прокомментировали варианты усиления ПВО Украины
Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки системы противоракетной обороны Patriot в Украину для поддержки средств ПВО против российских атак
Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона, сообщает CNN.
"Все возможности находятся на столе", - сказал чиновник, отвечая на вопрос, рассматривают ли США возможность отправки батарей Patriot именно в Украину.
"Patriot является одним из рассматриваемых средств ПВО", - добавил чиновник.
Зенитная ракетная система Patriot предназначена для противодействия и уничтожения баллистических ракет малой дальности, самолетов и крылатых ракет.
ПВО Украины является главным приоритетом США, добавил чиновник.
"Мы рассматриваем все возможности, которые могут помочь украинцам противостоять российским атакам, поэтому все возможности находятся на столе, и мы рассматриваем, что могут сделать Соединенные Штаты, что могут сделать наши союзники и партнеры, и рассматриваем комбинации возможностей, которые были бы полезны", – добавил чиновник.
- Напомним, 21 ноября Берлин предложил Варшаве систему противоракетной обороны Patriot после того, как на прошлой неделе в Польше во время российской атаки против Украины упала ракета, в результате чего погибли два человека.
- Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил 23 ноября, что он попросил Германию отправить Patriot в Украину.
- В Германии сообщили, что размещение в Украине ЗРК Patriot, которые предоставят Польше, возможно только после консультаций с НАТО.
- В НАТО 25 ноября заявили, что решения по передаче немецких систем противоракетной обороны Patriot Украине должны принимать правительства стран.
- Польша сразу же в день после разрешения НАТО повторно попросила Германию разместить ЗРК Patriot в Украине.
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