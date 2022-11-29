Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель Пентагона, сообщает CNN.

"Все возможности находятся на столе", - сказал чиновник, отвечая на вопрос, рассматривают ли США возможность отправки батарей Patriot именно в Украину.

"Patriot является одним из рассматриваемых средств ПВО", - добавил чиновник.

Зенитная ракетная система Patriot предназначена для противодействия и уничтожения баллистических ракет малой дальности, самолетов и крылатых ракет.

ПВО Украины является главным приоритетом США, добавил чиновник.

"Мы рассматриваем все возможности, которые могут помочь украинцам противостоять российским атакам, поэтому все возможности находятся на столе, и мы рассматриваем, что могут сделать Соединенные Штаты, что могут сделать наши союзники и партнеры, и рассматриваем комбинации возможностей, которые были бы полезны", – добавил чиновник.

Напомним, 21 ноября Берлин предложил Варшаве систему противоракетной обороны Patriot после того, как на прошлой неделе в Польше во время российской атаки против Украины упала ракета, в результате чего погибли два человека.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил 23 ноября, что он попросил Германию отправить Patriot в Украину.

В Германии сообщили, что размещение в Украине ЗРК Patriot, которые предоставят Польше, возможно только после консультаций с НАТО.

В НАТО 25 ноября заявили, что решения по передаче немецких систем противоракетной обороны Patriot Украине должны принимать правительства стран.

Польша сразу же в день после разрешения НАТО повторно попросила Германию разместить ЗРК Patriot в Украине.

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