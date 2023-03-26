Передача министром Лисовым диссертации на экспертизу выглядит признанием, что он ее не читал, - Егорченко.
Если новый министр образования Оксен Лисовый сам писал свою диссертацию, он знает, что там написано и может объяснить - для этого не нужна экспертиза
Об этом в эфире Эспрессо заявила ученая Ирина Егорченко.
"Чему может научить, каким примером для учеников и студентов является человек, который имеет очень странную диссертацию? Передача на экспертизу выглядит признанием, что он ее не читал. Если автор сам писал свою диссертацию, он знает, что там написано и может объяснить. Для этого не нужна экспертиза, которая не предусмотрена ни одним законодательством. Как и не предусмотрен отказ от степени", - сказала она.
Егорченко назвала обещание Лисового "очень странным".
"Особенно в ситуации, когда у нас есть большой опыт комиссий, которые прекрасно подписывались под тем, что нет плагиата у Шкарлета. Люди видели большие куски совпадающих текстов, не видели ссылок и рассказывали сказки, что все в порядке. Передавать на экспертизу нет никакого смысла. Доказательства текстовых заимствований без ссылок предоставлены многочисленными волонтерами, которые почитали диссертацию", - подытожила ученая.
- 21 марта Верховная Рада назначила Оксена Лисового главой МОН вместо Сергея Шкарлета.
- Новоназначенный министр образования и науки Украины Оксен Лисовый подал кандидатскую диссертацию на проверку в НАОКВО после того, как его обвинили в плагиате.
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