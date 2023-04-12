Передача финских истребителей Украине в настоящее время неактуальна, - премьер
Министр обороны Финляндии Антти Кайконен заявил, что в настоящее время вопрос о возможной передаче другой стране финских боевых самолетов "не актуален"
Об этом пишет Синьхуа.
"Истребители будут использоваться нашими силами обороны в ближайшие годы, после чего их жизненный цикл завершится", - отметил министр.
Журналисты утвердили: когда премьер-министр Финляндии Санна Марин встретилась с президентом Украины в начале марта, она сказала Зеленскому, что можно было бы обсудить передачу истребителей. Однако и президент Финляндии Саули Нииностио и министр обороны заявили, что не знали об этом заранее.
Вскоре после этого Украина официально обратилась в Финляндию с просьбой о возможной передаче истребителей. В настоящее время министр Антти Кайконен отметил, что страна ответила на украинский запрос на прошлой неделе.
- Напомним, главный редактор издания Defense Express Олег Катков рассказал в эфире Эспрессо, что Дания, Нидерланды, Бельгия и Португалия могли бы учредить авиационную коалицию и начать передачу Украине истребителей F-16.
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