Передача финских истребителей Украине в настоящее время неактуальна, - премьер

Об этом пишет Синьхуа.

"Истребители будут использоваться нашими силами обороны в ближайшие годы, после чего их жизненный цикл завершится", - отметил министр.

Журналисты утвердили: когда премьер-министр Финляндии Санна Марин встретилась с президентом Украины в начале марта, она сказала Зеленскому, что можно было бы обсудить передачу истребителей. Однако и президент Финляндии Саули Нииностио и министр обороны заявили, что не знали об этом заранее.

Вскоре после этого Украина официально обратилась в Финляндию с просьбой о возможной передаче истребителей. В настоящее время министр Антти Кайконен отметил, что страна ответила на украинский запрос на прошлой неделе.