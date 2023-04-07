Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Майка Пенроуза, бывшего исполнительного директора Unicef ​​в Великобритании, исполняющего обязанности гендиректора нового фонда, все готово к передаче средств Украине. Фонд ожидает только одобрения от британского правительства.

"Мы готовы к работе и просто ждем одобрения. Существуют сложности и задержки, связанные с политическим одобрением как между Великобританией и ЕС, так и в самой Великобритании", - сказал Пенроуз.

Чиновник рассказал, что его команда завершила работу над всей документацией, необходимой для создания фонда. На должность главы предложили назначить генерального секретаря Норвежского совета по делам беженцев Яна Эгеланда. Кроме того, готов шорт-лист кандидатов в состав правления из семи членов и кандидатуры инвестиционных менеджеров, которые будут управлять деньгами.

Однако никаких решений о передаче средств фонд принимать не может, пока британское правительство не согласует соответствующие процедуры.