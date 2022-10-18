Перед введением новых санкций Россия резко наращивает экспорт нефти, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что особенно растут совокупные поставки нефти в Турцию, Индию и Китай, на которые Россия больше всего рассчитывает в вопросах нефтяного экспорта.

Общий экспорт нефти достиг наивысшего уровня с середины августа и впервые за пять недель превысил 3 млн баррелей в сутки.

Морской экспорт российской нефти в европейские страны достиг 714 000 баррелей в сутки. Ежесуточные поставки выросли на 89 000 баррелей, или на 14% больше по сравнению с периодом до 7 октября.

Совокупные потоки российской нефти увеличились на 200 000 баррелей в сутки, или на 7% за семь дней до 14 октября по сравнению с предыдущей неделей.

Поступления Кремля от экспортных пошлин на сырую нефть выросли на $9 млн – до $134 млн за семь дней.

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