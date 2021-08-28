Перед встречей с Байденом Зеленскому напомнят требования народа Украины

Ее проводить политическая партия ВО "Свобода", передает Еспресо.TV.



Как отмечается в анонсе, на митинге будут озвучены следующие призывы к главе Украинского государства:



"Отказаться от реализации Минской капитуляции в любой форме.



Никакого особого статуса для Донбасса.



Никакого проведения выборов на оккупированной территории.



Никакой "формулы Штайнмайера".



Никаких "Минских соглашений".



Никаких переговоров в нормандской формате ".



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Также "свободовцы" просить Зеленского "требовать от США, как основного гаранта по Будапештскому меморандуму, конкретных действий для защиты суверенитета Украины:



- участия в переговорах относительно войны на Донбассе,



- прямой военной помощи,



- статуса основного союзника США вне НАТО,



- блокировка достройки Северного потока-2 ".



"После 30 лет восстановления своей выстраданной Независимости Украины и украинцы не собираются сдаваться. Поэтому, если один гарант Будапештского меморандума напал на Украину, а остальные -" глубоко обеспокоены ", имеем право восстановить свой ядерный потенциал. Если не гарантируют "гаранты", то гарантирует ядерный статус! ", - отмечают организаторы.

Две недели назад, перед посещением Киева федеральной канцлером Германии Ангелы Меркель, похожую акцию с примерно такими же требованиями проводил "Национальный корпус".