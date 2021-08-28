Перед встречей с Байденом Зеленскому напомнят требования народа Украины
В 12:00 в субботу, 28 августа 2021 года, на столичном Майдане Независимости начнется акция под названием "Требования нации"
Ее проводить политическая партия ВО "Свобода", передает Еспресо.TV.
Как отмечается в анонсе, на митинге будут озвучены следующие призывы к главе Украинского государства:
"Отказаться от реализации Минской капитуляции в любой форме.
Никакого особого статуса для Донбасса.
Никакого проведения выборов на оккупированной территории.
Никакой "формулы Штайнмайера".
Никаких "Минских соглашений".
Никаких переговоров в нормандской формате ".
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Также "свободовцы" просить Зеленского "требовать от США, как основного гаранта по Будапештскому меморандуму, конкретных действий для защиты суверенитета Украины:
- участия в переговорах относительно войны на Донбассе,
- прямой военной помощи,
- статуса основного союзника США вне НАТО,
- блокировка достройки Северного потока-2 ".
"После 30 лет восстановления своей выстраданной Независимости Украины и украинцы не собираются сдаваться. Поэтому, если один гарант Будапештского меморандума напал на Украину, а остальные -" глубоко обеспокоены ", имеем право восстановить свой ядерный потенциал. Если не гарантируют "гаранты", то гарантирует ядерный статус! ", - отмечают организаторы.
- Две недели назад, перед посещением Киева федеральной канцлером Германии Ангелы Меркель, похожую акцию с примерно такими же требованиями проводил "Национальный корпус".
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