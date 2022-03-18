Перед всеми пунктами пропуска для выезда в соседние с Украиной государства нет очередей

Об этом заявила Госпогранслужба.



"Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезд из Украины, по состоянию на 06:00 18.03.2022: Республика Польша – очередей нет, Словацкая Республика – очередей нет, Венгрия – очередей нет, Румыния – очередей нет, Республика Молдова – очередей нет" , говорится в сообщении.

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