Перед всеми пунктами пропуска для выезда в соседние с Украиной государства нет очередей
По состоянию на 6:00 18 марта перед пунктами пропуска для выезда из Украины в пять соседних стран отсутствуют очереди
Об этом заявила Госпогранслужба.
"Очереди перед пунктами пропуска с соседними государствами на выезд из Украины, по состоянию на 06:00 18.03.2022: Республика Польша – очередей нет, Словацкая Республика – очередей нет, Венгрия – очередей нет, Румыния – очередей нет, Республика Молдова – очередей нет" , говорится в сообщении.
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