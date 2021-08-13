Перед визитом в Украину Меркель посетит Россию
Канцлер Германии Ангела Меркель осуществит визит в Москву 20 августа
Об этом сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает DW .
В Москве запланированы переговоры Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Зайберт заявил, что детали визитов в Москву и Киев будут обнародованы на следующей неделе.
Кремль подтвердил визит и отметил, что речь пойдет об отношениях между странами и международные вопросы.
В Офисе президента Украины ранее назвали темы переговоров Меркель и Зеленского: безопасность и двусторонние отношения
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