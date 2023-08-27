Эта дискуссия уже никак не поможет России, но для нас она важна. Потому что Украина несколько раз рисковала сползти к автократии, и сейчас эта угроза снова на горизонте.

Дискуссия четко указывает на важнейшую точку – выбор каждого конкретного человека. Не вставать на сторону лжи. Не бояться встать на сторону свободы. Не спасать себя или свой бизнес. Не быть одиночкой – самоорганизовываться для сопротивления. Но и не бояться, даже если ты один против системы.

Мы, украинцы, считаем, что нам легче, потому что у нас есть опыт Майданов. Но когда угроза свободе возникнет снова, нас ничто не спасет, кроме личного выбора каждого человека.

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В книге "Спин-диктаторы" ставится вопрос: чем спин-диктаторы типа Путина, Орбана, Чавеса и т.д. отличаются от популистов типа Трампа или Берлускони? Ответ: ничем. Разница лишь в том, что популистам не удалось стать спин-диктаторами из-за сопротивления граждан.

Значительную часть жизни я участвую в борьбе против попыток украинского государства контролировать интернет. Сейчас эта борьба накаляется, и я думаю, что мы ее проигрываем, хотя в свое время дали отпор Януковичу. Я не вижу в украинском обществе ныне критической массы людей, готовых защищать свободу слова, а значит, сценарий превращения в маленькую Россию ("Убить дракона, стать драконом") реальный.

Но помните, что все начинается с личного выбора одного человека – с вашего выбора. Я сделал свой выбор.

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Об авторе. Валерий Пекар, преподаватель Киево-Могилянской академии

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