Перед ударом по Днепру там задержали подростков, которые фотографировали ТЭС и звонили "друзьям" в Россию, - СМИ
Вчера, 14 января, в полицию Днепра поступило сообщение о том, что два подростка в темной одежде фотографировали ТЭС, их задержал патруль
Об этом сообщает "РЕПОРТЕР" со ссылкой на собственные источники.
Сообщается, что в общении оказалось, что ребята 2009 и 2010 года рождения. На вопрос, что они здесь делали, ответили, что "фотографировали станцию, чтобы посмотреть на ее состояние/целостность". Издание отмечает, что подростки в присутствии полиции пытались удалить фотоснимки, но их остановили. В одном из телефонов в истории вызовов WhatsApp было много разговоров с русскими номерами.
Добавляется, что один из ребят объяснил, что это якобы его "друзья". На место вызвали СОГ и ювенальную превенцию. Ребят доставили в участок для дальнейшего выяснения обстоятельств.
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