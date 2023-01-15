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Перед ударом по Днепру там задержали подростков, которые фотографировали ТЭС и звонили "друзьям" в Россию, - СМИ

15 января, 2023 воскресенье
12:02
война с Россией

Вчера, 14 января, в полицию Днепра поступило сообщение о том, что два подростка в темной одежде фотографировали ТЭС, их задержал патруль

Об этом сообщает "РЕПОРТЕР" со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что в общении оказалось, что ребята 2009 и 2010 года рождения. На вопрос, что они здесь делали, ответили, что "фотографировали станцию, чтобы посмотреть на ее состояние/целостность". Издание отмечает, что подростки в присутствии полиции пытались удалить фотоснимки, но их остановили. В одном из телефонов в истории вызовов WhatsApp было много разговоров с русскими номерами.

Добавляется, что один из ребят объяснил, что это якобы его "друзья". На место вызвали СОГ и ювенальную превенцию. Ребят доставили в участок для дальнейшего выяснения обстоятельств.

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