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OPINION

Перед столом каждого чиновника должен висеть лозунг "В НАТО вступают не армии, а страны"

Ростислав Павленко
9 июля, 2023 воскресенье
12:00
Мнение

Заявление Джозефа Байдена в интервью CNN немного приоткрывает завесу секретности над результатами предстоящего саммита НАТО для Украины

"Украина не готова к членству в НАТО сейчас, в разгар войны. Среди членов Альянса нет единодушия в вопросе принятия Украины в НАТО сейчас. Но Украине нужно предложить рациональный путь квалификации для вступления в НАТО. А пока Украина не в НАТО, США дадут ей такие гарантии безопасности, как Израилю",- сказал президент США.

Саммит НАТО должен дать Украине ответ на два вопроса:

  1. Каким образом она вступит в НАТО
  2. Как именно союзники будут гарантировать ее безопасность/помогать ее обороне на время вступления.

Из заявления Байдена следует, что ответ на первый вопрос – это перечень "квалификаций" (условий), а на второй – так называемый израильский сценарий.

Оба ответа нуждаются в обсуждении.

Что касается условий вступления в НАТО. Для Украины этот вопрос не просто решен – он вписан в Конституцию в феврале 2019 года  как обязанность топ-чиновников государства.

Заявление о "квалификации" означает, что союзники решили пойти путем, успешно опробованным на безвизе. Определяется конечный (!) список требований, и после их выполнения запускается механизм вступления. Когда закончится активная фаза войны.

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При получении безвиза таких условий было 144: от введения паспортов с биометрическими данными до электронных деклараций для чиновников и политиков.

Украина заинтересована, чтоб и на этот раз условия были сформулированы максимально конкретно. Ибо опыт "7 пунктов фон дер Ляйен" относительно начала переговоров о вступлении в ЕС показывает: размытость формулировок ведет к разночтениям. Власти уже не раз отчитывались о выполнении всех семи пунктов, а европейцы готовы засчитать едва два – и имеют на то  основания.

Конкретность пунктов поможет властям преодолеть соблазны военного и послевоенного времени. Ведь так хотелось бы кому-то продлить марафон, держать независимые телеканалы в резервации, использовать суды по собственному усмотрению, руководить правоохранителями из Офиса президента, травить оппозицию, когда она не может ответить…

От всего этого нужно будет избавиться. Потому что "в НАТО вступают не армии, а страны" – это нужно вывесить перед столом каждого чиновника в Украине.

Долг каждого должностного лица перед каждым воином – чтобы государство было достойно своей армии.

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Эта же логика должна работать и в рамках "израильского" сценария гарантий безопасности для Украины.

Он означает, по сути, продолжение предоставления Украине оружия, технологий и экономической помощи по мере необходимости.

Здесь, равно как и с условиями вступления, вопрос в деталях.

Сложность такого сценария заключается в том, что он зависит от мастерства Украины в его использовании. Так что тому, чем овладел Израиль, придется научиться украинским властям. И нынешним, и следующим.

Прежде всего – реальное единство в формулировании и реализации задач безопасности и обороны. Привлечение всех украинских политических сил, экспертов, гражданского общества. Работы хватит всем: и сформулировать потребность, и донести ее до союзников, и лучше использовать полученную помощь в Украине. Тот, кто пренебрежительно отталкивает помощь из нелюбви к определенным фамилиям – вредит стране.

Второе – абсолютная и безусловная прозрачность всех процедур привлечения и использования как помощи, так и внутренних ресурсов. Никаких исключений из Прозорро для закупок, в том числе оборонных. Косплей  советских фильмов с криками "совершенно секретно!" должен уйти в прошлое. А для действительно критических закрытых закупок есть процедуры парламентского контроля, перекрестного надзора специальных служб.

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Третье – не по значению, а по порядку изложения – изменение логики отношения к собственной экономике. Это – не "гусь, которого надо ощипывать". Это – творец могущества Украины.

Должна быть введена четкая формула оценки изменений в законодательстве:

  • Налоговые, таможенные или административные процедуры упрощаются или усложняются?
  • Регулировка становится прогнозируемой?
  • Вкладывать инвестиции становится легче, безопаснее и надежнее?
    Если ответ на эти вопросы "Да" - проект проходит. "Нет" – в урну.

Мы в "Европейской Солидарности" именно так формируем позицию по финансово-экономическим проектам. Эта простая формула должна быть использована в целом в стране.

Нам не обойтись без инвестиций, импорта технологий, совместных проектов и производств. Здесь перед нами опыт Израиля, Южной Кореи, Турции и наших соседей в Центральной Европе: как использовать сотрудничество в пользу страны.

Предлагаемый нам путь – не самый легкий.

Но надо отметить: успех на нем больше всего зависит от нас.
"І ти колись боролась, мов Ізраїль,
Україно моя".

Эти строки Леси Украинки часто приводят для иллюстрации отчаяния от упущенных Украиной шансов. На этот раз шанс на успех огромен. У Израиля получилось свой шанс реализовать. И наш долг – воспользоваться своим.

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Об авторе. Ростислав Павленко, украинский политик, политолог, политтехнолог, преподаватель. Народный депутат Украины IX созыва

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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