Перед приездом Путина на кладбище в Петербурге дезинфицировали сугробы снега, - СМИ

Обычных людей, преимущественно ветеранов и приехавших на Пискаревку гражданских "блокадников", не пускали за ворота около двух часов, видеокамеры на территории мемориала заклеили скотчем, а сугробы чем-то обработали. Подготовку Пискаревки к приезду Путина описала "Новая газета", передает Еспресо.TV.



До этого Путин два года в годовщину снятия блокады Ленинграда в город на Неве не приезжал. И раньше бывало, что 27 января приехавших на Пискаревку граждан не пускали, пока не пройдет официальная программа. В этом году пускать людей на Пискаревку начали около половины второго, когда Путин уехал, но многим пришлось прождать около двух часов на морозе, поэтому слова спикера Кремля Дмитрия Пескова, что люди ждали не более 10 минут, не соответствуют действительности.



Нынешний визит Путина отличался от предыдущих: например, Путин шел по кладбищу совсем один. Подставку для венка отодвинули подальше от скульптур, на входе были установлены рамки металлоискателей и металлический забор на противоположной стороне проспекта Непокоренных, уже утром у кладбища перестал останавливаться общественный транспорт.



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Камеры видеонаблюдения заклеили обычным малярным скотчем. Звукорежиссеру, который по изображениям с камер возле монумента определяет, когда именно следует включать, оставили "небольшое окошко", чтобы он видел только ту точку, в которую подойдет Путин.



Что касается сугробов, примерно за полчаса до визита Путина приехала спецмашина, оттуда вышли люди, обработали чем-то сугробы и уехали.



"Снег раньше никогда не обрабатывали", - отмечает издание со ссылкой на слова очевидцев.



При этом людей, которые несли венки, привезли из Москвы, где они две недели были на карантине. Ехали они на Пискаревку в специальном автомобиле.





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