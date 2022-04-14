Об этом сообщает Укринформ.



Организаторы подготовили инсталляцию из бытовой техники (начиная с большой стиральной машины), а также груды детских игрушек. Это все – чтобы привлечь внимание латвийского общества и жителей Риги к позорным действиям русской армии мародеров, насильников и воров.





На акции отмечалось, что нужно помнить о преступлениях российских оккупантов, которые они совершали на временно захваченных территориях в Буче, Гостомеле, Ирпене, Бородянке и т.д., и продолжают совершать на юге и востоке Украины, в еще не освобожденных городах и селах.



Организатор мероприятия – Конфедерация украинских организаций Латвии "Вече" во главе с Оксаной Сичко. Планируется, что активисты "Вече" будут регулярно обновлять инсталляцию за счет других вещей (бытовая техника берется только вышедшая из пользования).



В акции также приняли участие депутаты Рижской думы, представители СМИ Латвии и обычные граждане.

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