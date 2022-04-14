Перед посольством РФ в Риге устроили инсталляцию против мародерства российских оккупантов
В столице Латвии перед посольством РФ в среду, 13 апреля, начали акцию под названием "Русской армии мародеров"
Об этом сообщает Укринформ.
Организаторы подготовили инсталляцию из бытовой техники (начиная с большой стиральной машины), а также груды детских игрушек. Это все – чтобы привлечь внимание латвийского общества и жителей Риги к позорным действиям русской армии мародеров, насильников и воров.
На акции отмечалось, что нужно помнить о преступлениях российских оккупантов, которые они совершали на временно захваченных территориях в Буче, Гостомеле, Ирпене, Бородянке и т.д., и продолжают совершать на юге и востоке Украины, в еще не освобожденных городах и селах.
Организатор мероприятия – Конфедерация украинских организаций Латвии "Вече" во главе с Оксаной Сичко. Планируется, что активисты "Вече" будут регулярно обновлять инсталляцию за счет других вещей (бытовая техника берется только вышедшая из пользования).
В акции также приняли участие депутаты Рижской думы, представители СМИ Латвии и обычные граждане.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.88
-
EUR
Покупка 31.72Продажа 32.67
- Актуальное
- Важное