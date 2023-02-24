Соответствующий снимок разместил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

"Россияне годами пишут на своих машинах и танках "на Берлин". В эту мрачную годовщину перед их посольством в Берлине выставлен уничтоженный российский танк – символ их неудачи", - написал он.

"Спасибо людям Германии и моему коллеге Борису Писториусу за поддержку", - добавил Резников.