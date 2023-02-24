Перед посольством РФ в Берлине выставили уничтоженный ВСУ российский танк, Резников потролил россиян за дерзость
В столице Германии Берлине у посольства РФ выставили "символ неудачи" россиян – их уничтоженный танк
Соответствующий снимок разместил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.
"Россияне годами пишут на своих машинах и танках "на Берлин". В эту мрачную годовщину перед их посольством в Берлине выставлен уничтоженный российский танк – символ их неудачи", - написал он.
"Спасибо людям Германии и моему коллеге Борису Писториусу за поддержку", - добавил Резников.
- Верховная Рада Украины на заседании 24 февраля призвала парламенты мира признать Россию государством-спонсором терроризма, а его действия – геноцидом украинского народа.
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