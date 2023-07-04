Перед поселком Приютное на Запорожье ведутся позиционные бои, - капитан ВСУ Прозапас

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На юге расположены регулярные подразделения армии РФ, которые укомплектованы профессиональными военными и обычными мобилизованными, есть кавказцы и остатки подразделений так называемой ДНР. Наблюдаем случаи, когда их солдаты отказываются выполнять боевые задания. Недавно российские мобилизованные выложили ролик, в котором рассказывают, что не хотят идти на Приютное - это поселок, перед которым сейчас разворачиваются позиционные бои. Они говорят, что это верная смерть. Подтверждаю, там их ждет верная смерть", - подчеркнул Прозапас.

По словам капитана ВСУ, россияне уже не могут себе позволить так называемые мясные штурмы, которые происходили на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

"Противник начал относиться к нам серьезно. Враг осознает, что несет потери, держа оборону на юге. Россияне уже не могут себе позволить мясные атаки, которые мы наблюдали в Бахмуте и на Авдеевском направлении, когда они бросали в штурмы свой немотивированный и неподготовленный личный состав. Видимо, они изучали наши возможности", - предположил Прозапас.