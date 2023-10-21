Перед полетом человека в 2025 году Индия запустила тестовую ракету

Об этом пишет BBC.

Запуск состоялся в субботу, 21 октября, в 10 утра по местному времени с космодрома на острове Шрихарикота. Это была вторая за сутки попытка – первая была остановлена за пять секунд до запланированного времени запуска.

Испытание проводилось с целью продемонстрировать, сможет ли экипаж безопасно покинуть капсулу в случае ее неисправности.

"Я очень рад объявить об успешном завершении миссии TV-D1 (Test Vehicle Demonstration 1)", - заявил после запуска глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Сридхар Соманат.

Отмечается, что отправка пилотируемой миссии с тремя космонавтами на 400-километровую околоземную орбиту состоится только после успешного завершения серии беспилотных испытаний.