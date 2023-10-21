Перед полетом человека в 2025 году Индия запустила тестовую ракету
Индийское космическое агентство совершило первый тестовый полет ракеты перед своей запланированной миссией по отправке астронавтов в космос в 2025 году
Об этом пишет BBC.
Запуск состоялся в субботу, 21 октября, в 10 утра по местному времени с космодрома на острове Шрихарикота. Это была вторая за сутки попытка – первая была остановлена за пять секунд до запланированного времени запуска.
Испытание проводилось с целью продемонстрировать, сможет ли экипаж безопасно покинуть капсулу в случае ее неисправности.
"Я очень рад объявить об успешном завершении миссии TV-D1 (Test Vehicle Demonstration 1)", - заявил после запуска глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Сридхар Соманат.
Отмечается, что отправка пилотируемой миссии с тремя космонавтами на 400-километровую околоземную орбиту состоится только после успешного завершения серии беспилотных испытаний.
- Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о планах Индии послать астронавта на Луну к 2040 году и построить космическую станцию к 2035 году.
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