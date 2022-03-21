Перед переходом на общенациональный марафон "Еспресо" был в топ-15 каналов Украины по просмотрам

Об этом свидетельствуют данные телепанели, принадлежащие ООО "ИТК"; исследователь ООО "АСНильсен Юкрейн"; мониторинг ООО "Коммуникационный альянс".

"Еспресо" занял 13-е место среди всех каналов Украины по просмотрам.

19 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №152/2022, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О реализации единой информационной политики в условиях военного положения".









Телеканал "Еспресо" высказал свою позицию и заявил о готовности выполнения законных требований власти и указа президента и решения Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Наш телеканал занимает исключительно проукраинскую и патриотическую позицию. Ожидаем ответа от Нацсовета относительно достаточного объема времени для трансляции программ "Еспресо" на единой платформе – для внедрения скоординированной государственной информационной политики; а также определения уполномоченных лиц для реализации указа президента Владимира Зеленского, с которыми телеканалы должны координироваться для выполнения указа.

Также ждем предложения слотов, за вещание которых будет отвечать наш телеканал, и считаем необходимым приобщить творческий коллектив телеканала к формированию информационного продукта.

Как известно, указ президента не предусматривает возможность лишения журналистов на профессию, следовательно, оставляет за ними право на работу и изготовление собственного информационного продукта”.

Спасибо, что остаетесь с "Еспресо". Мы работаем для вас и рассказываем о самых важных событиях из жизни нашей страны.



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