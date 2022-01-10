Перед переговорами между США и РФ состоится заседание комиссии НАТО - Украина
10 января Генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет совместную пресс-конференцию с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской интеграции Ольгой Стефанишиной
Об этом говорится на сайте НАТО.
Ольга Стефанишина станет участницей заседания комиссии НАТО - Украина, которое возглавит Йенс Столтенберг.
Генсек Альянса и вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции проведут совместную пресс-конференцию.
Заседание комиссии состоится перед переговорами США и РФ по Украине в Женеве 10 января, встречей Совета Россия - НАТО 12 января, заседанием Постоянного совета ОБСЕ 13 января.
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