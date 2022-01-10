Перед переговорами между США и РФ состоится заседание комиссии НАТО - Украина

Об этом говорится на сайте НАТО.



Ольга Стефанишина станет участницей заседания комиссии НАТО - Украина, которое возглавит Йенс Столтенберг.



Генсек Альянса и вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции проведут совместную пресс-конференцию.



Заседание комиссии состоится перед переговорами США и РФ по Украине в Женеве 10 января, встречей Совета Россия - НАТО 12 января, заседанием Постоянного совета ОБСЕ 13 января.

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