Перед парламентом Грузии митингующие требовали отставки правительства и увольнения Саакашвили
В воскресенье, 9 апреля, в Тбилиси перед парламентом прошли протесты оппозиционных сил. Митингующие требовали отставки правительства и увольнения Саакашвили
Об этом сообщает "Эхо Кавказа".
На проевропейских митингах, организованных "Единым национальным движением", потребовали отставки пророссийского правительства.
Сообщается, что, как и месяц назад, собравшихся созвал активист Ираклий Павленишвили.
Лидер движения Леван Хабеишвили озвучил требования к власти, в частности, о немедленной отставке подсанкционных судей, принятии закона о деолигархизации, судебной реформе и реформе центральной избирательной комиссии. А также свободу главному раввину России Берлу Лазари и экс-президенту Михеилу Саакашвили.
Бидина Иванишвили пытается переписать историю. Где он увидел и прочитал, что грузины привыкли к рабству? Где он это вычитал? Где Бидзина Иванишвили увидел, что трусость – это история нашей страны , что удар в спину братской стране, Украине – это история нашей страны?!» Где он увидел историю измены? , это угроза национальным интересам нашей страны, когда мы видим как третьего президента убивают пытками", - заявил Хабеишвили.
Читайте также: Америка призвала власти и оппозицию Грузии избегать насилия
Активист предложил партиям и лидерам обсудить эти требования, а общественность призвал собраться перед парламентом, объединиться и бороться за победу.
"Между тем нам все говорят, что палачей и убийц президента в ЕС не ждут. Вот почему важна свобода Михаила Саакашвили. Сегодня вы видели здесь четвертого президента Георгия Маргвелашвили, который говорил о важности единства. Вы видели политического лидера Георгия Вашадзе, также говорившего о Раз и навсегда в этой стране должно проясниться, кто является настоящей оппозицией, а кто – самозванная оппозиция! – добавил Хабеишвили.
Сообщений о нарушении не поступало, хотя накануне власти назвали собрание "аморальной наглостью".
- Напомним, 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени подражает российскому закону об иностранных агентах. Рассмотрение проекта уже 7 марта стало неожиданностью, сначала планировалось, что его вынесут в зал 9 марта. После этого в стране вспыхнули протесты. Полиция применила к участникам акций слезоточивый газ. На утро 8 марта было известно о задержании у здания парламента 66 митингующих. Оппозиция объявила о новых протестах.
- В ЕС предупредили Грузию о "серьезных последствиях" в случае окончательного принятия законопроекта об "иноагентах".
- 8 марта грузинский народ продолжил протесты у здания парламента . Митингующие и дальше требовали отменить законопроект о так называемых иноагентах. Ближе к 23:00 по грузинскому времени спецназ начал разгонять участников акции, против митингующих применили водометы, слезоточивый газ и перечный спрей. После очередного силового разгона часть участников акций вернулась на проспект Руставели, люди начали возводить баррикады. Всего за 7-8 марта полиция задержала, по меньшей мере, 76 протестующих.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.21
Покупка 37.21Продажа 38.04
-
EUR
Покупка 40.27Продажа 41.15
- Актуальное
- Важное