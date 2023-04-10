Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

На проевропейских митингах, организованных "Единым национальным движением", потребовали отставки пророссийского правительства.

Сообщается, что, как и месяц назад, собравшихся созвал активист Ираклий Павленишвили.

Лидер движения Леван Хабеишвили озвучил требования к власти, в частности, о немедленной отставке подсанкционных судей, принятии закона о деолигархизации, судебной реформе и реформе центральной избирательной комиссии. А также свободу главному раввину России Берлу Лазари и экс-президенту Михеилу Саакашвили.

Бидина Иванишвили пытается переписать историю. Где он увидел и прочитал, что грузины привыкли к рабству? Где он это вычитал? Где Бидзина Иванишвили увидел, что трусость – это история нашей страны , что удар в спину братской стране, Украине – это история нашей страны?!» Где он увидел историю измены? , это угроза национальным интересам нашей страны, когда мы видим как третьего президента убивают пытками", - заявил Хабеишвили.

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Активист предложил партиям и лидерам обсудить эти требования, а общественность призвал собраться перед парламентом, объединиться и бороться за победу.

"Между тем нам все говорят, что палачей и убийц президента в ЕС не ждут. Вот почему важна свобода Михаила Саакашвили. Сегодня вы видели здесь четвертого президента Георгия Маргвелашвили, который говорил о важности единства. Вы видели политического лидера Георгия Вашадзе, также говорившего о Раз и навсегда в этой стране должно проясниться, кто является настоящей оппозицией, а кто – самозванная оппозиция! – добавил Хабеишвили.

Сообщений о нарушении не поступало, хотя накануне власти назвали собрание "аморальной наглостью".