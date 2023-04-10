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Перед парламентом Грузии митингующие требовали отставки правительства и увольнения Саакашвили

10 апреля, 2023 понедельник
07:54
Мир

В воскресенье, 9 апреля, в Тбилиси перед парламентом прошли протесты оппозиционных сил. Митингующие требовали отставки правительства и увольнения Саакашвили

Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

На проевропейских митингах, организованных "Единым национальным движением", потребовали отставки пророссийского правительства.

Сообщается, что, как и месяц назад, собравшихся созвал активист Ираклий Павленишвили.

Лидер движения Леван Хабеишвили озвучил требования к власти, в частности, о немедленной отставке подсанкционных судей, принятии закона о деолигархизации, судебной реформе и реформе центральной избирательной комиссии. А также свободу главному раввину России Берлу Лазари и экс-президенту Михеилу Саакашвили.

Бидина Иванишвили пытается переписать историю. Где он увидел и прочитал, что грузины привыкли к рабству? Где он это вычитал? Где Бидзина Иванишвили увидел, что трусость – это история нашей страны , что удар в спину братской стране, Украине – это история нашей страны?!» Где он увидел историю измены? , это угроза национальным интересам нашей страны, когда мы видим как третьего президента убивают пытками", - заявил Хабеишвили.

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Активист предложил партиям и лидерам обсудить эти требования, а общественность призвал собраться перед парламентом, объединиться и бороться за победу.

"Между тем нам все говорят, что палачей и убийц президента в ЕС не ждут. Вот почему важна свобода Михаила Саакашвили. Сегодня вы видели здесь четвертого президента Георгия Маргвелашвили, который говорил о важности единства. Вы видели политического лидера Георгия Вашадзе, также говорившего о Раз и навсегда в этой стране должно проясниться, кто является настоящей оппозицией, а кто – самозванная оппозиция! – добавил Хабеишвили.

Сообщений о нарушении не поступало, хотя накануне власти назвали собрание "аморальной наглостью".

  • Напомним, 7 марта парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который в значительной степени подражает российскому закону об иностранных агентах. Рассмотрение проекта уже 7 марта стало неожиданностью, сначала планировалось, что его вынесут в зал 9 марта. После этого в стране вспыхнули протесты. Полиция применила к участникам акций слезоточивый газ. На утро 8 марта было известно о задержании у здания парламента 66 митингующих. Оппозиция объявила о новых протестах.
  • В ЕС предупредили Грузию о "серьезных последствиях" в случае окончательного принятия законопроекта об "иноагентах".
  • 8 марта грузинский народ продолжил протесты у здания парламента . Митингующие и дальше требовали отменить законопроект о так называемых иноагентах. Ближе к 23:00 по грузинскому времени спецназ начал разгонять участников акции, против митингующих применили водометы, слезоточивый газ и перечный спрей. После очередного силового разгона часть участников акций вернулась на проспект Руставели, люди начали возводить баррикады. Всего за 7-8 марта полиция задержала, по меньшей мере, 76 протестующих.
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