Перед отступлением россияне в Буче заминировали кондитерскую фабрику и отравили печенье

Об этом сообщает пресс-служба фабрики в Facebook.



"Уважаемая община Бучи! Очень просим не заходить на кондитерскую фабрику "Делиция", ведь рашисты заминировали территорию фабрики, а печенье отравили. Помним об опасности", - говорится в сообщении.

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