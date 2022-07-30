Перед отопительным сезоном с Донетчины нужно эвакуировать 200-220 тысяч человек, - Верещук
Ирина Верещук заявила об обязательной эвакуации жителей Донецкой области из-за постоянных обстрелов и угрозы остаться зимой без тепла
Об этом глава штаба по эвакуации жителей Донбасса рассказала в эфире общего телемарафона.
"В Донецкой области отсутствует газоснабжение. Все газопроводы, которые можно было перемонтировать, они поремонтировали, но, к сожалению, враг снова и снова уничтожает все, что бы помогло зимой обогреть людей. Нет должного электроснабжения. Одним словом, тепла в Донецкой области в зимний период не будет ", – сказала Ирина Верещук.
По ее словам, на сегодняшний день в области остается 200-220 тысяч человек, из них 52 тысячи - дети. Речь идет об обязательной эвакуации.
"Статья 33 Кодекса гражданской защиты населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательной. Я считаю, что это долг каждого взрослого члена семьи. К примеру, в Донецкой области 52 тысячи наших детей. Их нужно эвакуировать, нельзя подвергать их смертельной опасности, оставляя в зимний период без тепла, света, без возможности обогреть", - добавила глава штаба.
Ирина Верещук заверила, что уже есть план размещения и помощи эвакуированным людям.
- 28 июля Ирина Верещук призвала дончан готовиться к эвакуации, поскольку в осенне-зимний период регион может остаться без электричества и воды.
- 29 июля Кабмин поддержал инициативу Минреинтеграции и создал Координационный штаб, который будет заниматься эвакуацией из Донецкой области.
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