Об этом глава штаба по эвакуации жителей Донбасса рассказала в эфире общего телемарафона.

"В Донецкой области отсутствует газоснабжение. Все газопроводы, которые можно было перемонтировать, они поремонтировали, но, к сожалению, враг снова и снова уничтожает все, что бы помогло зимой обогреть людей. Нет должного электроснабжения. Одним словом, тепла в Донецкой области в зимний период не будет ", – сказала Ирина Верещук.

По ее словам, на сегодняшний день в области остается 200-220 тысяч человек, из них 52 тысячи - дети. Речь идет об обязательной эвакуации.

"Статья 33 Кодекса гражданской защиты населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательной. Я считаю, что это долг каждого взрослого члена семьи. К примеру, в Донецкой области 52 тысячи наших детей. Их нужно эвакуировать, нельзя подвергать их смертельной опасности, оставляя в зимний период без тепла, света, без возможности обогреть", - добавила глава штаба.

Ирина Верещук заверила, что уже есть план размещения и помощи эвакуированным людям.

28 июля Ирина Верещук призвала дончан готовиться к эвакуации, поскольку в осенне-зимний период регион может остаться без электричества и воды.

29 июля Кабмин поддержал инициативу Минреинтеграции и создал Координационный штаб, который будет заниматься эвакуацией из Донецкой области.

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