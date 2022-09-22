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Перед обменом пленных украинцев 6 часов держали с завязанными скотчем глазами, – омбудсмен

22 сентября, 2022 четверг
20:21
война с Россией

Украинских военнопленных 6 часов держали с завязанными скотчем глазами, снять его разрешили только после начала процесса обмена

Об этом во время телемарафона сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

Речь идет о пленных, которые обменивались в Черниговской области на границе с Беларусью. Это одна из трех локаций обмена и именно та, где участвовал омбудсмен. Однако именно здесь возвращалось самое большое количество украинцев.

"Зная, что их отдают, их все равно держали в автобусах с замотанными глазами и никуда не отпускали. Только после того, как уже начался процесс, поздно вечером им наконец-то разрешили снять эти повязки", – рассказывает он.

Кроме того, украинских мужчин и женщин  россияне содержали в одиночных камерах, очень ограничивали в еде, а также практически не давали средств личной гигиены. Некоторые пленные признавались после возвращения, что трудно начинать снова говорить, ведь в российских камерах такой возможности не было. Также большинство из них очень потеряли в весе и нуждаются в реабилитации.

По словам Дмитрия Лубинца, на других двух локациях проходил обмен пленных иностранцев и азовцев: "Один самолет – это десять граждан иностранных государств, которые вылетели из Российской Федерации и улетели в Объединенные Арабские Эмираты. Другой самолет – это пять командиров из Азовстали – улетели в Турцию".

  • Напомним, 21 сентября в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины. Операция по освобождению пленных содержала три составляющие - обмен украинцев на кума Владимира Путина Виктора Медведчука, освобождение 5 командиров при содействии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и освобождение 10 иностранцев, воевавших за Украину.
  • Освобожденные из плена Борода и Пташка уже встретились с родными.
  • Мама Марьяны Мамоновой рассказала о первых впечатлениях дочери после возвращения из русского плена.
  • Впоследствии СБУ обнародовала видео первых минут увольнения украинских защитников.

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