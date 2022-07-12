Перед новым "Рамштайном" началась риторика относительно более широкой военной помощи Украине, это может повлиять на объемы, - Згурец

Об этом в эфире Эспрессо сказал аналитик Defense Express Сергей Згурец.

"Этой встрече предшествует смена риторики среди американского истеблишмента, который начинает все активнее говорить о том, что помощь Украине должна быть более широкой и активной. Здесь упоминаются и HIMARS, и дальнобойные ракеты с дальностью 300 км и объемы, которые должны быть больше. Я думаю, что как раз этот идеологический фон должен повлиять на объем помощи для Украины", - сказал он.

Згурец добавил, что с одной стороны есть понимание, что оборонные возможности полагаются на помощь Запада, но с другой стороны, приближается осень и зима и к этому периоду Украине хотелось бы обеспечить качественные изменения на фронте, не только стабилизации линии фронта, но и реализации прорывов по отдельным направлениям в формате контрнаступлений.

"Я думаю, что на фоне политических деклараций, что нужно освобождать юг быстро, это повлияет на интенсивность переговоров с партнерами и, возможно, учитывая понимание американцев, что помощь имеет большую и быструю, это как раз повлияет на переговоры в формате "Раймштайн" и поступление помощи от других стран. Лэнд-лиз уже работает, но главные поставки будут в сентябре-октябре. Этот предел, хотелось бы сдвинуть к более быстрым темпам", - подытожил эксперт.

Четвертая встреча контактной группы по обороне Украины (UDCG), известная как формат Рамштайн, состоится 20 июля и пройдет в режиме онлайн.