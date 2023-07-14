Ролик обнародован на YouTube-канале Universal Pictures.

"Эксклюзивное пятиминутное видео, смонтированное редактором фильма Дженнифер Лейм, раскрывает новые сцены, изображения и звуки из эпического триллера, снятого с помощью IMAX, и содержит увлекательную музыку к фильму от лауреата премии "Оскар" Людвига Геранссона", - отмечает компания.

"Оппенгеймер" - биографический фильм Кристофера Нолана об американском физике-теоретике Роберте Оппенгеймере, которого называют "отцом атомной бомбы", поскольку он был научным руководителем "Манхеттенского проекта" - инициативы времен Второй мировой войны, в рамках которой разрабатывали первое ядерное оружие.

Фильм совместного производства Великобритании и США снят по мотивам книги "Американский Прометей" – биографии Оппенгеймера, написанной Каем Бердом и Мартином Шервином и отмеченной Пулитцеровской премией. Оппенгеймера в фильме сыграл ирландский актер Киллиан Мерфи.

Кроме того, в фильме снялись лауреат премии "Оскар" Мэтт Дэймон (сыграл директора Манхеттенского проекта генерала Лесли Гровза-младшего) и Роберт Дауни-младший (в роли основателя Комиссии по атомной энергии США Льюиса Штрауса).

Также среди актеров – лауреат премий "Оскар" и "Эмми" Рами Малек и восьмикратный номинант на Оскар британский актер Кеннет Брана.

В Украине премьера фильма запланирована на 20 июля.