Перед матчем Кубка Африки в давке погибли болельщики

Об этом сообщает Reuters .

Трагедия произошла в Яунде (Камерун) перед игрой 1/8 финала Кубка Африки между сборными Камеруна и Коморских островов, завершившейся победой хозяев со счетом 2:1.

Толпа болельщиков пыталась пройти на стадион, охрана не смогла сдержать фанатов. Люди падали в обморок и падали, другие наступали на них.

В результате давки погибли по меньшей мере шесть человек.

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