Перед матчем Кубка Африки в давке погибли болельщики
Из-за давки перед матчем Кубка Африки между Камеруном и Коморскими островами погибли по меньшей мере шесть человек
Об этом сообщает Reuters .
Трагедия произошла в Яунде (Камерун) перед игрой 1/8 финала Кубка Африки между сборными Камеруна и Коморских островов, завершившейся победой хозяев со счетом 2:1.
Толпа болельщиков пыталась пройти на стадион, охрана не смогла сдержать фанатов. Люди падали в обморок и падали, другие наступали на них.
В результате давки погибли по меньшей мере шесть человек.
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